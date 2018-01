Una nueva estrategia induce la regresión de tumores de pulmón avanzados en ratones

Un estudio publicado en 'Cancer Cell' por investigadores del Programa de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) muestra cómo la eliminación mediante manipulación genética de la quinasa c-Raf provoca la regresión de tumores de pulmón avanzados dependientes de Kras mutado en un modelo de ratón que reproduce fielmente la historia natural de este tumor. Además, se ha comprobado que la eliminación de la proteína c-Raf produce unos efectos tóxicos muy tolerables, según informan desde el CNIO en un comunicado.

El hallazgo, destacan los investigadores, supone una posible nueva vía para el desarrollo de terapias contra tumores para los que aún no existen fármacos selectivos y tienen que ser tratados con fármacos citotóxicos, que no solo no son efectivos sino que producen abundantes efectos secundarios.

Uno de cada cuatro tumores sólidos humanos presenta mutaciones en KRAS; algunos, como los adenocarcinomas de páncreas, pulmón y colorrectal, con muy mal pronóstico. "La alteración de este gen afecta directa e indirectamente a la proliferación y diferenciación celular mediante la activación de múltiples vías de señalización, fenómenos clave en el proceso tumoral. Sin embargo, no hay compuestos en la clínica que ataquen de forma selectiva estas vías presentes en estos carcinomas", explican.