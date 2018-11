'The Times' se cuestiona por qué los españoles viven más tiempo y Twitter responde con ironía

Que los españoles viven 10 años más que la media mundial ya lo reveló un estudio internacional publicado por la revista 'The Lancet' en 2017. La misma que este año ha desvelado que los españoles tendrán una esperanza de vida de 85,8 años en 2040, en otras palabras: España será el país con mayor esperanza de vida, superando a únicos los tres países que hoy en día se colocan por delante: Japón, Suiza y Singapur.

Y la pregunta que se ha hecho el diario 'The Times' y que ha dado tanto que hablar en redes sociales es la siguiente: 'They drink, they smoke, so why are the Spanish living so long?' ('Ellos beben, ellos fuman, así que por qué los españoles viven tanto?'). El artículo arranca brindando con " una copa de vino de La Rioja por los españoles", que superarán en 2,5 años la esperanza de vida inglesa según el estudio, sin embargo, también ponía en duda, en apariencia, esta conclusión:

"A primera vista, los españoles no parecen especialmente sanos. Ellos fuman más que nosotros. El 23 por ciento de los españoles fuman en comparación con el 16 por ciento de los británicos y beben aproximadamente la misma cantidad de alcohol", arranca el artículo.