No, Apu no va a abandonar Los Simpson

Así lo ha explicado Al Jean, productor de la mítica serie, a través de Twitter, donde ha afirmado que "Adi Shankar no es un productor de Los Simpson. Le deseo lo mejor, pero él no habla en nombre de nuestra serie". Esta ha sido, hasta la fecha, la respuesta más tajante al rumor generado por el documental ‘El problema con Apu’, creado por Hari Kondabolu, que denunciaba los estereotipos de los inmigrantes indios.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.