Los Simpsons responden a las críticas por el "racismo" contra Apu

La gota que colmó el vaso fue un documental estrenado el año pasado y titulado 'El problema con Apu'. En él, el cómico indio-estadounidense Hari Kondabolu repasa cómo la imagen del personaje de los Simpsons ha marcado a varias generaciones de niños de familias indias, bengalíes o pakistaníes crecidos en Estados Unidos y que tenían en el tendero animado su único referente televisivo.

Por eso, este domingo, la serie de Matt Groening ha decidido responder a las acusaciones. En el episodio, Lisa y, su madre descubren que un viejo libró que Marge recuerda con cariño de su infancia está lleno de mensaje racistas e inconvenientes. Ambas discuten sobre si estas historias deben adaptarse a los nuevos tiempos o deben contarse tal cual se escribieron. En un momento de la conversación, Lisa mira directamente a la cámara y dice: "Es difícil saberlo. A veces, algo que comenzó hace décadas y que entonces era aplaudido y se consideraba inofensivo se convierte ahora en políticamente incorrecto, ¿Qué se puede hacer".

En ese momento, la niña señala a una foto de Apu que hay en su mesilla y que está dedicada con la frase: "No te enfades. Apu".

Kondabolu respondió rápidamente en Twitter a la escena de Los Simsons. Y no lo hizo muy satisfecho. "Vaya, ¿políticamente incorrecto? ¿Esta es la lección que sacan sobre mi película y sobre el debate que provocó? Tío, me encantaba esta serie. Qué triste", señaló.a

Wow. “Politically Incorrect?” That’s the takeaway from my movie & the discussion it sparked? Man, I really loved this show. This is sad. https://t.co/lYFH5LguEJ