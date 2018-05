Una princesa borracha, la nueva criatura de Matt Groening

Netflix anunció el verano pasado que trabajaba con Groening en una nueva serie. "(Des)encanto' ('Disenchantment', en inglés) contará "las desventuras de una princesa aficionada a la bebida, su enérgico acompañante elfo y su demonio particular".

Nada más sabíamos de la nueva aventura animada. Hasta que esta semana, la recién creada cuenta de Twitter de la serie ha mostrado las primeras imágenes de sus personajes. Primero fue un simple avance:

A princess, an elf, and a demon walk into a bar...



The new series from The Simpsons creator Matt Groening, coming soon. pic.twitter.com/vruQ0na4tJ