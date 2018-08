Los cambios que veremos en la nueva edición de Operación Triunfo 2018

Pero no te deprimas: cada vez falta menos para que la Academia más famosa de la televisión reabra sus puertas. 'Operación Triunfo 2018' está a la vuelta de la esquina y será el próximo 17 de septiembre cuando se conocerá a la nueva generación de triunfitos que cruzarán la pasarela. La noticia se comunicaba el viernes, 24 de agosto, a través de la cuenta de Twitter de Formula TV. Después de los magníficos resultados de audiencia de la última edición, parecía casi imposible que RTVE no se lanzase a emitir de nuevo este exitoso 'talent show'. Eso sí, OT regresa con muchos más cambios de los esperados. Prepara muchos pañuelos de papel porque cuando los conozcas vas a llorar más que Aitana cuando Cepeda salió de la academia.

Hasta siempre, Javis

Ya sabemos quién no repetirá como jurado de Operación Triunfo 2018

Los profesores más entrañables del año pasado no estarán en la academia en esta nueva edición. Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos mundialmente como 'Los Javis', dejan OT para poder embarcarse en todos los proyectos en los que están inmersos: una película, una nueva serie y más Paquita Salas. La nueva profesora de interpretación será Itziar Castro. La actriz, que interpreta a Goya en 'Vis A Vis', se convertirá en la sucesora de Los Javis y quedará al mando de las clases más divertidas de la academia. A pesar de ello, la productora intentará que Calvo y Ambrossi puedan intervenir de alguna manera en el programa, pero todavía están trabajando en la fórmula idónea para conseguirlo.

Cambios en el jurado

Manuel Martos y Joe Pérez-Orive repiten y, un año más, vuelven a formar parte del jurado. Sin embargo, la gran ausencia será la cantante y productora Mónica Naranjo, quien ha negado participar en el 'talent show' esta edición en su cuenta de Twitter, por lo que deja su plaza vacante. La cantante ya había avanzado anteriormente a la prensa que su continuidad era dudosa, puesto que tenía otros compromisos profesionales. Todavía se desconoce el nombre de su sustituto, aunque, probablemente, será un cantante español. Las apuestas en las redes sociales no han tardado en lanzarse: ¿Pablo López? ¿Rozalén?, ¿Alejandro Sanz?, ¿Alaska? Lo único que está claro es que 'No lloraremos, Mónica, no lloraremos'.

Martí no será recepcionista de la academia

El hijo de Tinet Rubira, Martí, abandonará su faceta más visible dentro de la academia y pasará a formar parte del equipo de producción de la nueva edición. "Cuatro años de carrera, cinco idiomas y aquí estoy, sirviendo calamares en OT". Esta inolvidable frase, que marcó a los espectadores más fieles del Canal 24 Horas de 'OT 2017', no volverá a escucharse en la próxima edición. Después de su experiencia como auxiliar de producción en 'Operación triunfo 2017', Rubira ha estado centrado en el documental que ha seguido el día a día de los triunfitos tras salir de la Academia. Actualmente, seguirá ligado al equipo de Gestmusic, pero solo detrás de las cámaras.

Modificaciones en el plató y la academia

El resto de novedades se encontrarán en el entorno en el que se desarrolla el programa. El plató que Amaia hizo temblar cuando cantó 'Shake it out' y que fue testigo de tantas actuaciones emblemáticas será renovado. Según ha anunciado el equipo de 'Operación Triunfo 2018', la academia también presentará ligeras modificaciones.