Tinet Rubira, la otra cara de Eurovisión

Una actuación que, un año más, será seguida y estudiada por miles de fans en todo el mundo. Sin embargo, días antes de que tenga lugar la actuación, incluso sin haber podido ver absolutamente nada de la puesta en escena de Alfred y Amaia, numerosos ‘haters’ han aprovechado el altavoz que constituye actualmente Twitter para expresar su desagrado.

Unos comentarios que, para sorpresa de muchos usuarios, han sido respondidos con humor por Tinet Rubira, quien, desde la ciudad lisboeta, ha decidido tirar de humor para hacer frente a la crítica.

Estas son algunas de las respuestas más originales formuladas por el director de Gestmusic, después que el pasado 2 de mayo anunciase su decisión: "Estoy bloqueando a toda la gente que me incluye en sus tuits para criticar algo que aún no ha visto. Espérense a que se vea y entonces critiquen a gusto! Gracias", dijo Rubira.

Si, incluso estamos pensando en cantar otra canción! https://t.co/qZI4uaItUx — Tinet Rubira (@tinetr) 3 de mayo de 2018

Efectivamente no hay nada encima de escenario excepto los dos cantantes https://t.co/HVr99h2zjY — Tinet Rubira (@tinetr) 2 de mayo de 2018

Tu de entrada presupones que no nos tomamos nuestro trabajo en serio y que vamos a Lisboa con las manos en los bolsillos.

Fantástico! https://t.co/Awc38jj9Lo — Tinet Rubira (@tinetr) 3 de mayo de 2018

Es mi lucha particular contra el negativismo y la falta de educación. Pero tranquilo estoy bien. https://t.co/26T0DzcmhP — Tinet Rubira (@tinetr) 3 de mayo de 2018

Preguntado por los usuarios sobre por qué decide responder a comentarios inapropiados, Tinet Rubira aclara que "no me enfado ni me enzarzo. Si me preguntan respondo... si lo hacen de malas maneras bloqueo".

Si, y ya puestos replicar el escenario, las cámaras y la iluminación del Altice Arena!

Qué paciencia tengo! https://t.co/1r1tPtk79o — Tinet Rubira (@tinetr) 4 de mayo de 2018

Gracias por advertírmelo a veces el riego sanguíneo no me llega al cerebro! https://t.co/lmqu9McqYo — Tinet Rubira (@tinetr) 7 de mayo de 2018

