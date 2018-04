La tormenta 'Colores contra la Violencia' llega a Zaragoza

El próximo 22 de abril de 2018 se podría instaurar como himno en Zaragoza el tema de la película de Pocahontas, 'Colores en el viento', pues a la capital del cierzo llega la carrera organizada por 'Colores contra la Violencia', que hará uso de los llamativos polvos de colores que tiñen temporalmente pieles, vestimentas y todo aquello con lo que entre en contacto.

El motivo del evento es celebrar "el triunfo del bien sobre el mal", como "es tradición en la India", dentro de las campañas 'ÚNETE' y 'He For She' de Naciones Unidas. Los objetivos que persigue la iniciativa son visibilizar y posicionarse en la lucha contra el maltrato, la búsqueda de la igualdad de Género, la defensa de la conciliación y corresponsabilidad y del "Derecho a Ser Feliz".

En palabras de la organización, 'Colores contra la violencia', es "una experiencia única de vitalidad, compromiso y alegría que cuenta con carrera de colores apta para todos los públicos, animación, sesiones de música, tormentas de colores, numerosas sorpresas y una finalidad solidaria.