Incendios de famosos en redes sociales

Las redes sociales son hoy en día uno de los mejores altavoces de los que disponemos para hacer pública nuestra opinión. En muchas ocasiones un comentario acertado puede convertirnos en ‘trending topic’, como ocurriera recientemente con la multitudinaria petición de los fans de Operación Triunfo.

La continua evolución a la que estamos sometidos hace que cada poco tiempo surjan nuevas redes sociales. ‘Vero’, disponible para Android y Iphone en su versión beta, parece ser la última dispuesta a desafiar a las más convencionales como Facebook o Twitter.

Sin embargo otras veces puede traernos consecuencias inesperadas, hasta el punto de ser condenado por amenazar a otra persona por Whatsapp. Y es que las amenazas, injurias y el acoso en internet motivan hasta medio millar de denuncias cada año en Aragón.

Los famosos son en muchos casos auténticos ‘influencers’ en las redes. Otras, en cambio, provocan verdaderos incendios en la red que crean un gran revuelo entre sus seguidores.

Uno de los últimos en levantar gran polémica ha sido Vitolo, futbolista del Atlético de Madrid. Preguntado por la polémica entre Fernando Torres y el entrenador del conjunto rojiblanco, el jugador respondió que "no somos mujeres como para ir metiendo cizaña". Unas desafortunadas palabras que, además de provocar innumerables críticas en la red, rápidamente fueron rectificadas por el protagonista.

No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros .Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma losiento mucho