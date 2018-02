Vero, una red social que apuesta por la autenticidad

Seguro que te has topado con algún meme de los que arrancan con: "cómo me ven mis amigos, cómo me ve mi familia, cómo me veo yo". En cada uno de ellos hay una imagen distinta, puesto que cada uno coloca el foco de las virtudes y los defectos en distintos lugares.

En ello somos expertos cuando el terreno de juego son las redes sociales. No solo hay pocos que suben al 'radio patio' interactivo una foto en la que no consideren que salgan bien, sino que, cada vez más, las fotos pasan por decenas de posturas, filtros e incluso son premeditadamente programadas, reorganizando el espacio, antes de ser expuestas en Facebook, Instagram. Twitter o Snapchat.

Una realidad que poco a poco ha ido modificando las relaciones interpersonales y que afecta a los comportamientos y pensamientos de muchos, derivando en ocasiones en enfermedades como ansiedad, depresión o incluso algunas menos conocidas, derivadas y nombradas a raíz del uso de tecnologías, como la 'whatsappitis', la 'nomofobia' o la 'cibercondría', De hecho, la Royal Society for Public Health y la Universidad de Cambridge llegó a plantear un estudio sobre si es beneficioso el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales. Al final, uno incluso puede acabar preguntándose: ¿quién soy?

Es precisamente esta tendencia a falsificar la vida para hacerla apasionante y poder ganar popularidad en las redes sociales la que pretende combatir la aplicación 'Vero' con un sencillo mecanismo: las comparticiones tienen filtros por colectivos de cercanía, es decir: amigos íntimos, amigos, conocidos, seguidores o perfil privado.

De esta forma que pierde fuerza la tendencia a embellecer, modificar, exagerar, dramatizar o incluso mentir en las redes sociales motivado por el "qué dirán" o el qué no, así como el deseo de cumplir las expectativas de la comunidad. Y así se presenta: "Vero es una red social para cualquier persona que ama algo lo suficiente como para compartirlo, y quiere controlar con quién lo comparte. Justo como lo hacemos en la vida real".

Entre los creadores y como co-fundador de 'Vero', se encuentra Ayman Hariri, el hijo de un ex-Primer Ministro libanés que fue asesinado en Beirut en 2005.

Lo cierto es que 'Vero' no es una novedad, de hecho, nació en 2015, sin embargo esta incidencia en proteger la privacidad es la que la ha hecho reaparecer entre la opinión pública.

¿Qué es lo que compartes?

"Películas, televisión, música, libros, lugares, fotos, enlaces: estas son las cosas con las que realmente conectamos, por lo que las facilitamos para compartir, disfrutar y descubrir". Todos ellos aparecerán en una cronología, para que los usuarios puedan seguir las actualizaciones de su comunidad.

Y con este principio, la plataforma permite también a sus usuarios comprar productos, ya sean libros, películas, ropa u otros productos compartidos directamente a las marcas.

Una interfaz diferente y sin publicidad

"No hay anuncios en Vero, solo las publicaciones que desea ver. Eso también significa que no hay algoritmos ni minería de datos. Nunca", explica la red social desde la página web.

No, la red social no tiene publicidad, esta es una de sus apuestas para diferenciarse de sus competidores en el mercado, principalemente Facebook e Instagram. Entonces, ¿cómo se sustenta?

Por el pago de una cuota anual. Eso sí, ha anunciado que el primer millón de usuarios registrados no tendrá que pagar la cuota de suscripción. Por la adquisición de un porcentaje de los beneficios de las compras que se hagan a través de la plataforma.

¿A favor o en contra?

Como cualquier innovación, 'Vero' ya tiene seguidores y detractores. Entre los seguidores, quienes lo prueban y comienzan a emigrar: