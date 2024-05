El apartamento "más pequeño del mundo" lleva el sello de una arquitecta zaragozana

Lo denominan "el apartamento más pequeño del mundo". Y es muy probable que sea verdad. Pero detrás de sus tan solo 6,89 metros cuadrados hay mucho más: la historia de la zaragozana Beatriz Ramo y su novio, Bernd Upmeyer, que hicieron un "templo" a su medida; un desván, que ahora alberga los mismos elementos que la 'suite' de un hotel; y una crítica a la "estandarización" de las viviendas, que han perdido su identidad y se han convertido casi en un producto que no para de repetirse en lugar de ser algo personalizado para sus habitantes.

Antes de que alguien pueda pensarlo, Beatriz Ramo, del estudio STAR strategies + architecture, aclara que este proyecto no está pensado para que viva nadie dentro. "Es más una forma de expresión artística, un proyecto personal, pero para nada pretende ser un modelo de vivienda a generalizar", comenta la zaragozana, afincada en Róterdam, donde se encuentra este pequeño apartamento. De hecho, está en el mismo edificio en el que viven ella y su pareja, unas plantas más arriba.

El mini templo tiene nombre: El Cabanon. Sus casi siete metros cuadrados vienen completamente equipados, incluso con una sauna de infrarrojos y una bañera de hidromasaje, con hasta cuatro habitaciones. Se inspira en la cabaña homónima del inagotable arquitecto Le Corbusier en la Costa Azul, pero es la mitad de su tamaño. ¿Cómo es posible?

"Compramos por 10.000 euros hace 10 años este espacio en nuestro propio edificio. Era un desván, pero tenía potencial. Pensamos durante mucho tiempo qué podíamos hacer con él: mi novio quiso hacer una habitación para la colada, pero yo creía que tenía más potencial; barajamos hacer una habitación para invitados, pero queríamos hacer algo para uso personal; y nos apetecía tener una sauna de infrarrojos y una bañera de hidromasaje en un espacio de evasión, en el que relajarte", relata la zaragozana. Querían una cama pequeña, un banco para sentarse junto a la ventana y una cocina no muy generosa, ya que les gusta más salir a cenar el fin de semana.

La optimización (en todos los sentidos) es uno de los motores en la vida de Beatriz, por lo que se aventuraron a construir este apartamento gracias a las posibilidades del espacio. "El hecho de tener tres metros de altura -en vez de 2,5, que es lo estándar-, abría muchas posibilidades. Podíamos colocar unas cosas encima de otras", comenta Ramo. Es funcional, pero peculiar, ya que el 40% de la superficie de este pequeño piso la ocupa el spa.

La pareja de arquitectos encontró una pequeñez "lujosa" en El Cabanon, que fue toda una experiencia y un aprendizaje para ellos. "Ahora me gusta deshacerme de cosas, le he encontrado el placer. Antes tenía un montón de cajones en los que no sabía ni lo que había dentro. Los objetos te agobian espacialmente y, a veces, es mejor tener menos", asevera Ramo. Se midieron para ajustar todo al máximo a lo que ocupan ellos, de manera que para usar la bañera no deben agacharse, pero otra persona más alta sí.

Este apartamento lo han estado utilizando como segunda residencia. En él se alojan los padres de la zaragozana cuando van a visitarla. Tienen un armario solo para las maletas, de manera que no estorben, y se han acostumbrado con el tiempo a vivir en El Cabanon. "Es totalmente funcional y muy tranquilo. Se respira mucha calma dentro y, además, el vidrio aísla muy bien", detalla. Todo el proyecto tiene un coste de 20.000 euros.

"Se basa en la lógica"

El apartamento más pequeño del mundo no tiene truco. De hecho, en el fondo, es una crítica. "El proyecto deja claro que diferentes habitaciones con distintas funciones no tienen que estar a la misma altura; y que podría ser un modelo para optimizar la vivienda y su coste, pero con la rigidez de las normas actuales esto parece difícil. El Cabanon no sigue normas de espacio habitacional, se basa en la lógica", proclama esta arquitecta.

Imagen del apartamento de 7 metros cuadrados Ossip Architectuur Fotografie

En especial, Beatriz Ramo se refiere a las normativas de Francia, que es donde trabaja en el 90% de sus proyectos. "La vivienda está cada vez más estandarizada. Es un producto de los promotores que, en su mayoría, solo quieren ganar dinero. Los arquitectos están mal pagados y no piensan en el interior de las viviendas, solo hacen una fachada chula y no le dedican horas 'extra' a los planos, que son muy importantes", asegura Ramo.

Esto pasa por otro debate: la obra nueva se parece cada vez más entre sí. "Como arquitecto, para mí el encargo más prestigioso que me pueden hacer es el de una vivienda. El hecho de diseñar espacios que pueden mejorar la vida de una persona es lo que me apasiona", comenta esta zaragozana. Al final, el hecho de pensar cómo distribuir una habitación y dónde colocar, incluso, la ventana, puede hacer que un dormitorio de 9 metros cuadrados esté mucho más optimizado que otro con la misma superficie pero distinta distribución. "Puede sobrar o faltar espacio solo por cómo colocas las puertas o enchufes. Ese tiempo que hay que poner al plano no se hace, por falta de interés", añade.

Ramo reivindica que todos, tanto clientes, como arquitectos y promotores, pueden cambiar esta situación, en la que cada vez más familias viven en los llamados 'infrapisos', aquellos de menos de 50 metros cuadrados. "También hay que saber plantarle cara al promotor cuando te piden cosas que tocan un poco con el límite. Nosotros tomamos la decisión de tener un estudio pequeño y nos ha venido muy bien. No dependemos de nadie ni tenemos muchos proyectos de golpe, solo algunos a los que les dedicamos muchos años", dice.

Imagen del apartamento de 7 metros cuadrados Ossip Architectuur Fotografie

El Cabanon, un objeto "aislado"

La construcción de este apartamento, que parecería misión imposible, demuestra muchas cosas. "El Cabanon es una prueba de que limitaciones en el presupuesto y el espacio, contando con suficiente tiempo, no son limitaciones", reflexiona. De hecho, si hubieran utilizado los materiales que proyectaban en un inicio, les habría costado cuatro veces más que lo que invirtieron finalmente.

"Este apartamento podría tener un uso más tipo hotel o apartamento vacacional, pero podemos extrapolar algunas estrategias que hemos utilizado para una primera vivienda", expresa la arquitecta de STAR strategies + architecture. La optimización del espacio no entendida como reducción del espacio, hacer habitaciones más altas para no tener que aumentar la superficie y comprar solo los objetos necesarios y desechar los que no se utilizan son algunos de estos aprendizajes.

"La vivienda mínima es una vergüenza y es un problema que ocurre en cualquier país. Parece que aceptamos esta crisis de vivienda desde hace años, pero nadie hace nada por cambiarlo. Hay una incapacidad general a todos los niveles. Pero la construcción de pisos toca muchos sectores y, en una industria tan grande, todo el mundo puede hacer algo", asegura Beatriz Ramo, que tiene una clara "misión reivindicativa" detrás de todos sus proyectos. "Las viviendas deben acompañar a los usuarios durante toda su vida. Hay divorcios, hijos, situaciones especiales... Una casa no puede ser algo estático donde apenas puedas vivir", añade.

Imagen del apartamento de 7 metros cuadrados Ossip Architectuur Fotografie

De Zaragoza a Holanda

La zaragozana estudió arquitectura en Valencia y, antes de terminar la carrera, se fue a vivir a Holanda, la meca de la arquitectura a finales de los 90, donde hizo el Erasmus. Pudo terminar allí sus estudios, a distancia, para después trabajar en uno de los despachos de mayor prestigio en aquellos momentos: el Office of Metropolitan Arquitecture (OMA).

Tras esta intensa andadura, fundó un pequeño estudio con su pareja y comenzaron a presentarse a concursos de arquitectura. Ganó el diseño de la manzana 5 del ahora llamado barrio del AVE, pero el estallido de la burbuja paralizó el desarrollo de los suelos. "Con el premio desarrollamos el proyecto y al final te vas financiando", explica Beatriz Ramo.

A partir del año 2012, la zaragozana se ha centrado en Francia para desarrollar sus proyectos, tras ser seleccionados en el Atelier international du Grand Paris, codeándose con titanes del mundo de la arquitectura. "Desde entonces, casi el 90% de nuestros trabajos se hacen allí", dice. Tienen en marcha algún proyecto de relevancia, como una urbanización de 300 viviendas donde todo está pensado y medido al milímetro, en su afán por demostrar "que se puede hacer mejor con menos".