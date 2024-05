Así se podría dejar de pagar una comunidad de vecinos si te toca ser el presidente

Ser presidente de una comunidad de vecinos en España es una responsabilidad que muchas personas prefieren evitar por varias razones. Poca gente quiere ser Juan Cuesta, el presidente de 'Desengaño 21', la comunidad de vecinos más famosa de la televisión en España con su serie 'Aquí no hay quien viva'. Y, el principal motivo es que esta figura debe encargarse de numerosas tareas y responsabilidades, desde la organización de reuniones hasta la gestión de conflictos. Un rol que implica una carga de trabajo adicional que muchas personas encuentran abrumadora, sobre todo tras el duro día a día familiar y laboral.

Sin embargo, no todo es malo, ya que ostentar esta responsabilidad de ser presidente puede acarrear una buena noticia: el presidente de una comunidad de vecinos puede dejar de pagar las cuotas mientras ostente el cargo. No obstante, esto solo se podrá conseguir en comunidades pequeñas donde los vecinos se lleven muy bien, ya que no es fácil.

Cómo dejar de pagar las cuotas si eres presidente de la comunidad

Este beneficio solo se puede conseguir si el presidente se lleva bien con los vecinos, porque para que este no pague las cuotas de la comunidad se debe votar por toda la comunidad de manera unánime.

Es decir, la comunidad de propietarios debe votar si el presidente de la comunidad queda exento o no de pagar las cuotas y si un solo vecino se opone a la medida, el presidente deberá seguir abonándolas pese a invertir horas de su tiempo en resolver los problemas.

Sueldo de presidente de una comunidad de vecinos

También se puede proponer obtener una remuneración, un sueldo, por ejercer de presidente de la comunidad. Para ello, se debe fijar la cifra de contraprestación y llevarla ante la votación de propietarios. En la Ley de Propiedad Horizontal no especifican atribuciones salariales para el presidente de la comunidad, si bien esto puede estar dispuesto por los Estatutos de cada comunidad en cuestión. De hecho, no hay impedimentos legales que impidan una remuneración de algún tipo al propietario que ostente el cargo, dado su papel como representante de la comunidad y el tiempo y las acciones inherentes al cargo.

Dónde encontrar los Estatutos de la Comunidad

Si tienes dudas para consultar los estatutos y verificar si los de tu comunidad de propietarios están inscritos en el Registro de la Propiedad, debes seguir estos pasos: