El papel pintado o vinílico, la moda imparable del hogar

Quién habría dicho que un simple papel con diseños estampados iba a tener tanto éxito. El resurgir del papel pintado se ha hecho notar los últimos años en el hogar y se ha convertido en la moda imparable. Pasa el tiempo y este elemento decorativo coge cada vez más fuerza gracias a su capacidad para transformar un espacio. Es uno de los favoritos por los interioristas para dar un toque final único y personalizado a las viviendas.

Sus primeros usos datan del antiguo Egipto. Casi nada. En ese caso, su uso era en forma de papiros pintados para decorar las paredes de los templos y las casas. Siguió su utilización en otras épocas, como en la Edad Media, con tapices y telas decorativas. Pero su resurgir en pleno año 2024 (y anteriores) tiene un motivo: su avance gracias a la tecnología y sus "infinitas" posibilidades.

Así lo constata Jaime Uruen, interiorista del estudio Acuatro Interiorismo de Zaragoza, quien expresa que el papel pintado "es uno de los elementos con más fuerza y capacidad para transformar un espacio". De hecho, en una gran parte de los proyectos de decoración o de reforma de viviendas contemplan este elemento a la hora de aportar algo más de 'exclusividad'.

Un baño de una vivienda de Zaragoza que utiliza papel pintado en una pared para dar acento. Acuatro Interiorismo

Ya a principios de siglo, explica Uruen, eran habituales "los motivos florales y las escenas cotidianas", que, posteriormente, fueron evolucionando hacia dibujos geométricos. "Hoy en día van de la mano con la moda y los textiles. Por ese motivo podemos encontrar en el mercado diferentes diseños florales, motivos geométricos, lisos con texturas…", indica este interiorista.

Es el avance en la tecnología y su aplicación lo que ha provocado que el papel pintado sea la decoración perfecta para las paredes. Incluso, su empleo se ha extendido hasta otras estancias no tan habituales. "Actualmente, los nuevos papeles pintados vinílicos son mucho más sólidos, lavables y resistentes al agua, lo que hace posible instalarlos en espacios húmedos como cocinas y baños", dice Jaime Uruen. No obstante, en zonas muy concretas, como la ducha, es mejor no colocar este tipo de revestimiento para evitar posibles humedades.

La pandemia impulsó también a estos revestimientos, ya que tras tanto tiempo encerrados en los hogares las personas querían añadir algo más de su expresión y de color a las paredes. "Para una mayor personalización están los revestimientos murales, los cuales se hacen a la medida de la pared a empapelar con espectaculares y novedosas superficies tanto lisas como en 3D", añade Uruen. Las posibilidades son muchas.

La "pared de acento"

Existen varias maneras de aplicar el uso del papel pintado utilizando o bien pegamento o bien un autoadhesivo. Además de empapelar todas las paredes de una habitación, por ejemplo, se puede colocar solo en una para crear una "pared de acento". En caso de tener paredes con molduras, puedes colocar dos vinílicos separados por las mismas para añadir más textura, por ejemplo. También pueden emplearse en techos, aunque dependerá mucho de las formas que lleve impresas y de las peculiaridades del mismo.

Además de su fácil mantenimiento, resultan muy sencillos de colocar. Y aunque se recomienda hacerlo sobre la pared limpia, sin alicatado, porque siempre se agarran mejor a una superficie porosa. Si prefieres no retirar los azulejos, una pasta niveladora para rellenar las juntas es la solución. Después, alisa la pared antes de colocarlo. Y claro, no cualquier diseño vale. Antes de decidirte por un modelo u otro debes tener en cuenta aspectos del propio espacio como el tamaño, si tiene o no luz natural o el estilo decorativo que va a mostrar el baño, entre otros.

"En todo tipo de papeles hay que tener en cuenta que se deben colocar con su cola adecuada para su correcto montaje", comenta el interiorista de Acuatro. Aunque su principal uso se da en los hogares, Uruen comenta que también se extiende a espacios públicos como cafeterías, restaurantes, peluquerías, hoteles… "Son aptos también para revestir muebles o armarios", añade. Su versatilidad hace que el papel pintado sea la joya de la corona para los interioristas. "Nos encanta colocar este tipo de revestimientos para darle un toque de personalidad a cada uno de nuestros proyectos", sentencia Jaime Uruen.