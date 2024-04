Argentina ya tiene su candidata a Miss Universo: una mujer de 60 años

La carrera por llevarse la corona de Miss Universo 2024 ya ha comenzado y Argentina ha dado a conocer a su candidata. El país ha decidido romper con todos los estándares y ha coronando como Miss Argentina a Alejandra Rodríguez, con la sorprendente edad de 60 años.

La edad es solo un número y en el caso de esta abogada y periodista de procesión se ha cumplido. Ya que aunque este en su sexta década no significa que lo aparente tal y como ha afirmado la miss a los medios argentinos "no me creen la edad que tengo".

Ante la sorpresa por su juvenil aspecto, Rodríguez aseguró que nunca se ha sometido a ninguna cirugía estética y que su aspecto se debe principalmente a "una buena genética" y cuidar la alimentación, basada en comida orgánica "sin pesticidas". Pero mantener una dieta equilibrada no es lo único que le hace mantener el tipo, ha admitido que acude al gimnasio "al menos tres veces por semana" lo que le ayuda a mostrar un cuerpo atlético y definido a los 60 años.

El hecho de que Rodríguez haya tenido la posibilidad de cumplir un sueño se ha podido hacer posible tras la eliminación por parte del concurso del límite de edad para competir por la corona. Hasta antes de septiembre, el límite se encontraba en 28 años. No fue lo único que se modificó ya que en 2023 se permitió la participación de mujeres embarazadas, casadas, con hijos y divorciadas en el certamen.

La Miss Argentina de 2024 se medirá a mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 40 años en el certamen que se tiene previsto que se celebre a finales del 2024 en México.