Concurso de belleza Miss Grand Zaragoza: “Quienes nos critican no saben el trabajo que hay detrás de cada reina”

La ciudad de Zaragoza acoge este sábado la fase final del certamen de belleza Miss Grand Zaragoza. El teatro del colegio de los Corazonistas de Paseo de la Mina será el escenario de la última gala de un concurso que celebra su tercera edición en la capital aragonesa y en el que participan 16 mujeres de entre 17 y 26 años.

“Todas las candidatas son jóvenes zaragozanas que estudian, trabajan o compaginan sus estudios con el trabajo y que han visto en este certamen una plataforma para crecer profesionalmente”, dice Sileina Bozo, la delegada de Miss Grand Spain en Zaragoza. “La mayoría de ellas ya tenían un contacto previo con el modelaje a través de agencias de modelos y ganar un concurso como este es una oportunidad para que surjan nuevos proyectos como ser imagen de marca de algún producto o presentadoras en algunos eventos”, destaca Bozo.

Durante la gala, el jurado, compuesto por Vicente Jiménez, director de Miss Grand Spain y por los patrocinadores del evento, decidirá las 10 concursantes que pasan a la última fase. Cada una de las aspirantes de ese top 10 tendrá que hacer una presentación oral de un minuto sobre un tema que ha sido propuesto por la organización y que en esta ocasión es sobre las guerras en el mundo.

La final del concurso de belleza Miss Grand Zaragoza se celebra este sábado en el teatro del colegio Corazonistas. Miss Grand Zaragoza

Tras su discurso, el jurado hará un nuevo corte y dejará tan solo a 5 participantes que responderán a una pregunta: ¿Por qué debo ser yo la nueva Miss Grand Zaragoza? Una vez escuchadas sus respuestas, el jurado emitirá un veredicto y elegirá a la reina y a las 4 finalistas del certamen de 2024. “La ganadora será la sucesora de Lara Gil, que es quien fue coronada el año pasado, y representará a Zaragoza en la gala Miss Grand Spain que se celebra el próximo 20 de abril en Isla Cristina, Cádiz”, desvela Bozo. “Hasta entonces se preparará en oratoria, pasarela, protocolo, etiqueta, baile e inglés, para presentarse en el certamen nacional”, enumera.

Este trabajo previo a cada una de las galas también se ha hecho para la de Zaragoza. “Las candidatas oficiales se conocen desde el pasado mes de octubre y desde entonces llevan preparándose durante los fines de semana, porque entre semana cada una tiene su ocupación”, señala la delegada del certamen.

Es el caso de Laura Alduán, una zaragozana de 26 años que participa en esta gala de belleza. “Ayudo en el negocio familiar, una empresa del sector textil del hogar, y además también trabajo en una fábrica del sector de la automoción pero desde siempre mi sueño ha sido estar sobre una pasarela”, confiesa la joven. “Sin embargo, siempre he sido muy insegura, he tenido algunos problemas personales pero finalmente los superé y me lancé a perseguir mi sueño”, relata esta vecina del barrio de Las Fuentes.

“Me he presentado a un certamen en Italia y este es el segundo concurso en el que participo”, añade. “Espero poder dar visibilidad a todas las cosas que he vivido estos años y a los problemas a los que me he enfrentado, y mostrar al resto de chicas que los sueños no vienen solos. Hay que esforzarse para conseguirlos”, asevera Alduán.

Sobre su futuro, sostiene que “me gustaría dedicarme al modelaje profesionalmente. Me hace sentirme más segura en mi vida personal y espero que el concurso vaya bien”, confía. “Estoy en colapso porque no queda nada, muy nerviosa, pero de los nervios buenos”, dice, contenta. “Pienso y espero que mi esfuerzo se vea y pueda conseguir la corona”, señala la aspirante que tiene “meditadas y preparadas” las respuestas para las dos presentaciones orales a las que se puede enfrentar.

Sobre las críticas que generan este tipo de concursos, “considero que los que las hacen son personas que los desconocen porque las mujeres que se presentan no son mujeres objeto. Tiene mucho que ofrecer y mucho más en su interior de lo que puede verse por fuera”, apunta.

“Los concursos de belleza han evolucionado y no se exhibe a la mujer como un trofeo”, añade Sileina Bozo. “Las preparamos física e intelectualmente para salir al escenario y creo que quienes los critican no se han puesto a analizar el trabajo que hay detrás de cada reina. Ahora, en este tipo de certámenes se exige a las participantes que sean mujeres preparadas en muchos ámbitos y que hablen idiomas”, insiste.

La gala, que tendrá lugar a las 18.00 contará con la actuación de Joel Gómez, el niño zaragozano que participó en La Voz Kids en 2023, del baile Espacio Danza Huesca y de un grupo de batukada.