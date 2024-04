'Hello' y no "Jelou": estas son las palabras que peor pronuncian los españoles en inglés

Algunas de las palabras más difíciles de pronunciar para los españoles en inglés son las más frecuentes y están entre las primeras que se aprenden, como 'hello', 'spanish', 'ship', 'happy' o 'walk', según un análisis de lingüistas del British Council, difundido este lunes con motivo del Día de la Lengua Inglesa 2024.

El aprendizaje y la pronunciación en inglés pueden representar un desafío "considerable" para los españoles por las diferencias fonéticas entre ambas lenguas, explica el British Council, la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas.

Según los autores del informe los acentos y las entonaciones propias de cada región de habla hispana hacen que no exista un número concreto de palabras representativas en inglés que suponga una mayor dificultad o un problema lingüístico para un español, pero sí hay una serie de obstáculos habituales para los hispanohablantes.

Curiosamente, algunas de las palabras más difíciles de vocalizar son las más frecuentes y están entre las primeras que se aprenden tales como spanish.

Se debe a que en el idioma español no existen palabras que empiecen por la combinación de consonantes "sp". Por ello, para facilitar su pronunciación se tiende a añadir una -e al principio.

Junto a ella figuran 'hello', 'house' y 'happy': dado que, en español, la letra ‘h’ a principio de una palabra es muda, a muchas personas cuyo idioma materno es el español, les cuesta pronunciar palabras que empiezan por esta letra en inglés, y la mayoría lo dice como una ‘j’ española.

'Walk', 'talk', 'would' and 'could': a pesar del ejemplo anterior, las letras mudas son algo muy poco común en español. Por eso, cuando un hispanoparlante aprende inglés, a menudo tendrá la inercia de pronunciar los sonidos de las letras mudas que aparecen escritas.

En inglés, sin embargo, debido a su historia como lengua importadora de otras lenguas, y a cambios en la pronunciación que no se han actualizado en la escritura, nos encontramos con gran número de palabras con letras que no se pronuncian.

Intentar pronunciar todas las letras, no solo podría complicar la tarea, sino que además puede llevar a que una persona resulte ininteligible. Algunas palabras de uso diario en las que no se pronuncian una o varias letras son: 'walk' /'w??k/, talk /'t??k/, would /'w?d/ y could /'k?d/.

'Ship', 'live', 'hit': en español existen cinco sonidos vocálicos frente a los 20 aproximadamente del inglés.

Esto lleva a que los hispanohablantes opten por la vocal en español que más se asemeja a la del inglés. No siempre supone un problema, pero algunas palabras como 'ship', 'live', 'hit', cuya ‘i’ es corta, podrían confundirse con otras palabras que sí se pronuncian con una ‘i’ larga / i?/, como 'sheep', 'leave' y 'heat'.

Asked, worked, loved: otra característica del inglés son los grupos de consonantes o clusters. La ausencia de estas palabras en español propicia la necesidad de buscar estrategias para pronunciarlas. En algunas ocasiones, se procederá a incorporar una vocal entre las consonantes y, en otras, se prescindirá de pronunciar una de las consonantes.

Aunque no es un error que pueda ocasionar dificultades en la comunicación, si no se vocaliza -ed en verbos en pasado como /w??kt/, /'l?vd/, /'??skt/, puede conducir a creer que se habla en presente.