‘Wonder Woman 1984’: ¿conseguirá la Mujer Maravilla hacer invisible el avión al radar?

Tras descubrir la legendaria y mágica Piedra de los Deseos, Diana logra resucitar a su amado Steve. Juntos tendrán que enfrentarse al empresario Maxwell Lord, que tras hacerse con aquella aspira a poseer el mundo, y a Barbara Minerva, una arqueóloga que no quiere que Diana destruya la piedra.

Descubre el gazapo científico en este diálogo de la película ‘Wonder Woman 1984’, dirigida en 2020 por Patty Jenkins, con guion de Patty Jenkins, Geoff Jhons y Dave Callaham, y con Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Pedro Pascal (Maxwell Lord), Cristen Wig (Barbara Minerva)... en el reparto.

El diálogo

–¿Puedes hacer que vuele?– preguntó Diana.

–Sí, sí, sí. Primero coger velocidad y luego despegar. Tal y como yo vuelo nadie nos encontrará –respondió Steve.

–¡Oh! He olvidado decírtelo.

–¿Qué?

–El radar. Ahora no puedo explicártelo, pero sabrán dónde estamos incluso en la oscuridad.

–¡¿Cómo?! ¿Y nos dispararán? ¡Mierda, Diana!

–Espera, ya sé –exclamó Diana–: mi padre escondió Temiscira del mundo y he estado intentando averiguar cómo lo hizo.

–¿Cómo hizo qué?

–Hacer algo invisible. Pero en cincuenta años solo lo he conseguido una vez.

–Bueno, no es mal momento para intentarlo ¿cuánto dura?

–No lo sé, no lo sé. Solo fue una taza de café. Y la perdí.

Pero Diana, como no podía ser de otra forma, lo logró: el avión se volvió invisible.

–Aproximación, el avión ha desparecido del radar ¿tiene visual? –preguntó el atónito controlador aéreo al piloto que perseguía a nuestros protagonistas cuando la señal desapareció de repente de la pantalla del radar

El gazapo

Hace ya muchos años, siendo yo estudiante, en una ocasión acudí a casa de un compañero para realizar un trabajo. En un momento dado tuve que ir al baño que, según me indicó mi anfitrión, estaba al fondo del pasillo a la izquierda. Y allá que fui yo hasta que, de repente, me di de bruces con ‘algo’ y salí rebotado. El pasillo estaba rematado por un espejo que abarcaba toda la pared para crear sensación de profundidad. Y a fe que lo conseguía porque yo me estampé contra él sin llegar verlo, para vergüenza propia y chanza de mi compañero. Si comparto aquí y ahora este sonrojante episodio es para dejar constancia de que, aunque el espejo resultaba invisible (al menos para mí), al tropezar con él salí igualmente rebotado.

Y es que invisible no es (necesariamente) sinónimo de incorpóreo o inmaterial. Cuando vemos un objeto, es debido a que nuestros receptores, los ojos, captan la radiación visible reflejada por dicho objeto. Así, los cuerpos invisibles o transparentes tienen una estructura interna tal que permiten el paso de la luz visible a través de ellos. Es decir, que sus átomos y moléculas no absorben ni dispersan la radiación electromagnética visible. Pero no implica necesariamente que no absorban, dispersen y reflejen otras ondas electromagnéticas (otras regiones del espectro electromagnético).

Y precisamente en esa afirmación radica la explicación al gazapo: el radar no detecta la radiación visible, sino que ‘ve’ o responde a las ondas de radio y microondas (en el caso concreto de los radares aéreos).

Como ya explicamos en alguna ocasión anterior, un radar esencialmente es un dispositivo emisor-receptor de ondas electromagnéticas dentro de ese rango. De este modo, un radar de control aéreo lo que hace es emitir un pulso de microondas y luego espera a recibir su eco. Es decir, las ondas que, tras rebotar en un obstáculo (en este caso el avión), vuelven al receptor. Esto implica que, aunque los controladores aéreos no puedan ver el avión, sí lo pueden seguir con el radar. De hecho, la propia Wonder Woman lo confirma cuando dice eso de que "sabrán dónde estamos incluso en la oscuridad".

Dicho lo cual, y salvo que el truco del progenitor de la Mujer Maravilla consista en hacer un objeto ‘invisible’ a cualquier tipo de radiación electromagnética y no solo a la luz visible, el avión invisibilizado por Diana seguirá apareciendo en la pantalla del radar.

¿Un avión invisible al radar?

Sí, es posible, pero con matices. Los llamados aviones furtivos (‘stealth planes’) son casi invisibles al radar. Algo que consiguen a través de dos estrategias: recubrir el aeroplano (o fabricarlo) con materiales que absorban las ondas electromagnéticas del rango de frecuencias emitido por el radar. Y presentar un diseño que minimice las superficies en las que las ondas puedan reflejarse y prime aquellas que las desvíen en otras direcciones. Lo logran reemplazando las formas redondas por formas angulosas llenas de bordes, esquinas y aristas.

De este modo, lo que se consigue es que la señal detectada por el radar sea muy pequeña. Con ello evita ser identificado como un avión y ser confundido con un pájaro o, en el mejor de los casos, pasar desapercibido entre el ruido de fondo. Por desgracia para Diana y su amado piloto, nada indica que el truco de invisibilidad incluya modificar la composición del avión o su forma.

