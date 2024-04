Un hombre con obesidad mórbida pide ayuda

Lleva tres meses sin poder salir de casa debido a su peso. Un hombre de 49 años, que vive en la localidad gaditana de San Fernando, pide ayuda. Sufre obesidad mórbida y lleva tres meses sin moverse de la cama ni salir de casa. Asegura que "quiere cambiar":

El propio José María Fernández explica que la última vez que consultó con la báscula pesaba 290 kilos, pero al llevar tres meses sin poderse mover de la cama desconoce si ha aumentado, disminuido o se ha mantenido.

José María sostiene que la muerte de su madre "hace diez años" y una mala relación de amistad le condujeron a una depresión y a dos intentos de suicidio, el último coincidió con el momento en que había decidido someterse a una operación de adelgazamiento.

"Es la tercera vez que estoy así porque he perdido peso dos veces y he vuelto a cogerlos", reconoce. Asegura que la última vez esta situación se produjo debido a "una gran depresión" por sentirse solo al morir su perro y los engaños de un amigo. No tiene relación con su famlia y asegura que tampoco tiene amigos: "Estoy solo para todo", afirma.

En este sentido, ha recordado que "al principio" se iba levantando "poco a poco", pero ya hace tres meses que no puede hacerlo y necesita ayuda. Vive gracias a una pensión y a los servicios de la ayuda a domicilio, pero "no es suficiente" para mover su cuerpo.

"Yo necesito a una persona que me ayude a levantarme, a hacer un poco de rehabilitación porque por mis propios medios no puedo pagármelo así que necesito ayuda", reclama. Además, ha pedido un médico que lo escuche y quiera operarlo, que le aceleren los trámites para entrar en quirófano, porque "no tengo apoyo de nadie", asegura.

