Ágatha Ruiz de la Prada, forzada por la Audiencia Nacional a demoler la piscina de su finca en Mallorca

El proceso contencioso-administrativo de Ágatha Ruiz de la Prada y sus hijos ha llegado hasta la Audiencia Nacional, órgano que ha determinado que la diseñadora de moda tiene que demoler la piscina y el embarcadero de su finca de lujo en Costa del Pins, Mallorca. Según parece, las zonas exteriores de la finca de Ágatha están construidas en una zona hoy protegida por la Ley de Costas, una normativa que en el momento de su construcción no existía.

Han sido años de lucha en este tema, cuya resolución de la Audiencia Nacional la ha adelantado este 20 de marzo el diario local 'Última hora', por la piscina y el embarcadero que da directamente al mar de su finca de lujo en Mallorca. Esta propiedad es de la aristócrata y diseñadora desde 2018, ya que se la quedó tras su separación del periodista Pedro J. Ramírez, quien a su vez la había comprado al académico Joaquín Calvo Sotelo.

La casa de Ágatha Ruiz de la Prada en Malloca

La finca de lujo en Costa del Pins, Mallorca, la compraron Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez en los años 90 a la viuda de Joaquín Calvo Sotelo. Ya se vendió la propiedad con la piscina y el embarcadero construidos y, como repite siempre la diseñadora, con todos los permisos en regla.

Además, como explica la diseñadora en la revista 'Vanitatis: "En esa época no había Ley de Costas. Más adelante, se legalizó. No creo que haya una piscina en España con más permisos que la mía. Compramos la casa a la viuda y se mantuvo tal cual, porque se suponía que no había ningún problema", ha apuntado.

La casa de Mallorca de Ágatha Ruíz de la Prada es de los hijos

Ágatha Ruíz de la Prada es quien ha llevado la voz mediática y las mediaciones con los abogados en el tema de la casa de lujo de Mallorca, pero, a efectos legales, la casa pertenece a Tristán y a Cósima Ramírez, sus hijos. Tristán fue quien presentó el último recurso que ha desestimado la Audiencia Nacional ahora.