Pilar Rubio vive un cumpleaños muy enamorada: "Feliz de poder celebrar la vida y el amor"

El año 2024 comenzó con rumores de crisis en el matrimonio de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Pero, unas fotografías publicadas en la cuenta del futbolista para felicitar el año, zanjaron los rumores de divorcio en España. Y, este mes de marzo han vuelto a aparecer en redes sociales cómplices y enamorados en el 46 cumpleaños de la presentadora y modelo.

Pilar Rubio ha celebrado su cumpleaños rodeada de amigos, de sus hijos y, por supuesto, de su marido Sergio Ramos, quien ha acaparado la mayoría de fotos de su publicación en Instagram. Además de las bonitas fotografías de la pareja, Pilar ha dejado por escrito en redes sociales un corto, pero muy bonito mensaje: "Feliz de poder celebrar la vida y el amor. Os amo".

Pilar Rubio y Sergio Ramos, enamorados

Este 18 de marzo de 2024, Pilar Rubio ha celebrado su 46 cumpleaños junto a su marido Sergio Ramos y lo ha hecho muy enamorada. Aunque la presentadora dejó claro que estaba encantada de cumplir años con el futbolista, este hizo lo propio también en Instagram con otra publicación para su esposa. "Feliz cumpleaños, mi amor! Otro día especial que compartimos, otra excusa para seguir celebrando a tu lado la vida, la que construimos juntos cada día", le ha escrito.

Pero, el mensaje de Serio Ramos no quedó ahí, ya que agradeció a su mujer también el buen ejemplo que era para todos. "Gracias por ser la mejor madre y el mejor ejemplo de amor para todos. Gracias por ser la mejor compañera de vida que podría encontrar. Gracias por ser tú. ¡Te queremos con locura! Happy birthday, my love! We love you to pieces!", ha concluido el futbolista.

Por tanto, 2024 avanza y los dos han dejado claro que su relación va mejor que nunca o, al menos, han acallado, por el momento, los rumores que salpicaban a su relación a principios de año.