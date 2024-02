Pilar Rubio no descarta seguir ampliando la familia

Pilar Rubio y Sergio Ramos han formado una gran familia con sus cuatro hijos: Sergio Jr, de nueve años; Marco, de ocho; Alejandro, de cinco; y Máximo Adriano, que tres. Cualquiera pensaría que con cuatro pequeños terremotos en casa es más que suficiente, sin embargo, la madrileña ha confesado en el programa de Canal Sur 'Gente Maravillosa' que no descarta tener más hijos. La presentadora y modelo ha revelado a Toñi Moreno que "no le importaría" quedarse de nuevo embarazada. "Si viene, viene. Si no viene, no, pues nada. No creo que con el ritmo de vida que llevamos, podamos", ha dicho.

Eso sí, lo que tiene claro es que "si tuviera otro, preferiría que fuera niño". Y es que, según ha explicado entre risas: "Ya sé cómo funcionan los niños". "Es mucho más fácil una vez que ya estás acostumbrado a niños, ya es más fácil", ha señalado para luego precisar más allá de las bromas que "da igual que sean niños o niñas. Depende del carácter de cada personita". Aunque ha reconocido que "luego le vale la ropa de uno a otro".

Pilar ha hablado con Toñi Moreno después de salir a la luz su entrevista con 'Harper's Bazaar' en la que hablaba sobre los fuertes rumores de crisis que han rodeado a su matrimonio durante los últimos meses a pesar de los desmentidos de la pareja. En la publicación, la colaboradora de televisión afirmaba: "Mi marido, él es el apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor". Precisamente la familia es un eje fundamental en la vida de la modelo que reconoce cómo cambió tras el nacimiento de su primogénito. "Vi que no podía pensar sólo en mí. Tienes que hacer todo lo mejor y ser tu mejor versión para esa persona porque eres la responsable de su existencia. Ahí cambié muchas cosas de mi vida", ha reconocido.

Lo que también ha cambiado en varias ocasiones es su lugar de residencia tras los fichajes de su marido. Tras dejar el Real Madrid, la familia se mudó a París, donde Sergio militó en el PSG. Ahora, residen en Sevilla, tierra natal de futbolista y han sido muchas las informaciones que apuntaban a que la madrileña no se encontraría a gusto en la capital andaluza. Sin embargo, la modelo ha dejado claro que no tiene ningún problema: "Vivo donde haga falta. Si me tengo que ir a Arabia o China a vivir, me da igual. Ya tengo mirados los vuelos nocturnos y en seis horas estoy en Madrid. Para mí no hay fronteras. De momento, estoy con mis hijos y con mi marido donde tenga que vivir, que es lo más importante".

Lo que no contempla en ningún caso es dejar de lado su carrera profesional. "Que si estoy en Sevilla y tengo que ir a Madrid o a Los Ángeles, cojo un avión y listo. Yo me autogestiono, soy independiente y eso me hace ser feliz y sentirme segura de mí misma", ha subrayado, aunque eso haga que se disparen los rumores de crisis con Sergio. "Se empeñan en que estamos mal, aunque insistimos en que estamos bien. Para mí es como si hablaran de otra persona o de otra pareja".