¿Quién es Javier Pardo, el padre de una periodista famosa y "más de Maella que la torre"?

Era 1947 cuando Javier Pardo Mindán nació en Maella y se marchó con 11 años. A pesar de ello, sigue teniendo casa y regresa a menudo. Estudió Medicina en las Universidad de Zaragoza y después en la Complutense de Madrid, donde terminó la licenciatura de Medicina en 1971. Continúo su formación en Nuremberg (Alemania), Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos), Stanford (California), Universidad de Berna (Suiza) y Hospital Necker de París.

En 1978 obtuvo por oposición la plaza de Profesor Titular de Anatomía Patológica de la Universidad de Salamanca y en 1991 obtuvo la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad de Alicante.

Su principal trayectoria profesional se ha desarrollado en la Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra, donde fue catedrático de Anatomía Patológica. En su papel de investigador patólogo escribió 25 libros.

Pardo tiene cuatro hijos: uno vive en Zaragoza, dos en Navarra y otra en Madrid. Ella es la periodista Cristina Pardo, presentadora de 'Más vale tarde', de La Sexta. La relación de la televisiva periodista con el pueblo de su padre le llevó a ser la pregonera en 2022 en las fiestas.

Reside en Cizur Menor, en Navarra, paso enero y febrero en Fuengirola y julio y agosto en su pueblo natal. Confiesa ser "más de Maella que la torre": "De hecho, nací debajo de la torre". "No hay nada que me guste más que echarle una mano a alguien del pueblo, cuando yo ejercí la medicina y esas cosas las haces encantado, 'gratis et amore’", confiesa Pardo. Además, hace justo una década recibió la medalla de Santa Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza.

En la actualidad, a sus 77 años, se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo libro 'Asesinato de un borbón. La verdadera historia de Carlos Edgardo Serge de Borbón' (Caligrama Editorial). Se trata de una obra que está basada en la historia de Candelaria Brau Soler, una paisana suya que mató a su pareja en París en agosto de 1932 y finalmente acabó absuelta por la Audiencia de París. Esta no es su única novela, sino que publicó otra sobre un doble crimen sin resolver en Maella.