La sorprendente revelación de Rosa López, primera ganadora de 'Operación Triunfo': "Estuve seis meses viviendo en la academia"

Rosa López ha confesado que vivió en la academia de Operación Triunfo seis meses tras acabar el programa. La ganadora de la primera edición del 'talent' televisivo lo ha afirmado en una entrevista concedida a Jordi Évole este domingo.

“Estuve en la academia como casi seis meses, las cámaras estaban ya apagadas, pero estuve allí hasta que se celebró Eurovisión”, así lo ha afirmado la cantante granadina. El fenómeno que despertaron Rosa, David Bisbal, Chenoa, Burtamante y el resto de sus compañeros de programa en 2001 fue tan masivo que llegó un punto en el que no se sentían seguros. “A la calle no podía salir porque era hasta peligroso”, dice Rosa, explicando que no solo era un riesgo para ella, si no también para los seguidores y la seguridad que llevaban los concursantes.

Rosa ha revelado que esta decisión vino tomada también debido a que “a Granada no podía ir porque tenía que haber un control sobre el artista”, refiriéndose así a la seguridad y a los caminos que tomaban ellos mismos como cantantes.

Por otro lado, en la entrevista ha mencionado la presión que vivió tras ser elegida como representante para Eurovision en 2002. Como ha revelado, "sentía que España estaba segura de que íbamos a ganar", lo que le supuso “una presión absurda, ridícula", pero también fue "preciosa", admite. Aún con todo, la cantante ha destacado que tenía una sensación de que "no podía decepcionar a nadie".

Su actuación interpretando 'Europe's living a celebration' dejó a España en séptima posición en el certamen europeo, pero ella se queda con lo más positivo: "Me pegué años oyendo en bares, taxis 'que mierda de posición' ".