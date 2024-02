Condenada a pagar 720 euros una profesora por abofetear a un alumno de 4 años

La Audiencia de Ciudad Real ha ratificado la condena por lesiones leves a una profesora de Puertollano que le dio una torta a un niño de cuatro años que padece hiperactividad en el centro escolar en el año 2022. La maestra fue declarada culpable en primera instancia por el juzgado número 3 de Puertollano y recurrió el fallo, pero la Audiencia le ha dado ahora la razón a la madre.

Los hechos ocurrieron en el colegio público Ángel Andrade de Puertollano, cuando la profesora, harta de la actitud del menor, reaccionó propinándole una bofetada. Para asegurar que tendría el efecto deseado, le agarró los brazos con la otra mano. Como consecuencia del golpe, el niño sufrió un hematoma en un pómulo y una ligera excoriación en el cuello. Sus padres le llevaron al servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara, de esa localidad manchega, y después denunciaron los hechos en los tribunales, donde ahora les han dado la razón. Más tarde, acordaron cambiar al niño de colegio.

Dos años después, la Audiencia de Ciudad Real ha condenado a la maestra por un delito leve de lesiones a una multa de 720 euros, que tendrá que abonar al juzgado en ejecución de la sentencia, que es firme.

La resolución judicial reconoce que el comportamiento del niño no era el más adecuado, pero considera que la reacción de la docente "no tiene justificación alguna".

La madre del niño acudía habitualmente a este colegio para tratar de resolver los problemas de conducta de su hijo. Ella ha asegurado que no quería llegar a la denuncia, "pero la profesora no accedió a disculparse". "Por mal que se porte un niño, espero que esto no vuelva a pasar", ha señalado.