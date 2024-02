Eructos, malos modales y vivas a Sánchez: el comportamiento de la presentadora Inés Hernand en los Premios Goya

La actitud de la presentadora Inés Hernand en los premios Goya no ha parado de suscitar todo tipo de comentarios, ya sea buenos o malos. La creadora de contenido se encargaba de cubrir la alfombra roja de los premios del cine español para el canal RTVE Play, destinado principalmente a un público joven.

Sus disparatados y "vulgares" comentarios y actitudes no pasaron desapercibidos para los internautas. El más comentado ha sido el protagonizado junto al presidente del Gobierno, donde se puede ver a la presentadora jaleando a Sánchez "“eres un icono, presi, ¡te queremos!” o tomándose la libertad de llamarlo "presi" en una rápida intervención.

Estos comentarios no han gustado en especial a la gente, que no ha tardado de pedir explicaciones a RTVE por la falta de neutralidad y modales por parte de la 'influencer'. A lo que el Consejo de informativos de la compañía no ha tardado en responder mediante un comunicado en el que hace constar su "rechazo con el tono y el contenido de la emisión" realizados por una "colaboradora externa". Y recalcan que "el tono adulador hacia un presidente del Gobierno sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todo".

Buenos días.



Adjuntamos nuestro comunicado sobre lo acontecido en la retransmisión de la alfombra roja de los Premios Goya 2024 en RTVE Play.



No todo vale... 👇 pic.twitter.com/lMWsXQOwbz — Consejo de Informativos de RTVE.es (@cdirtve_es) February 12, 2024

Además el comunicado ha condenado otros momentos que pusieron a Hernand en el foco de interés por frases como estas: "estoy hasta el coño", "un eructo me he tirado" o "me he hecho pis" ante los espectadores.

Antes del sonado momento con Pedro Sánchez, la presentadora también se ha hecho viral por otra entrevista, en este caso a Salvador Sobral, cantante portugués y ganador de Eurivision 2017. Ambos tuvieron un tenso encuentro en el que hablaron sobre 'Zorra', el tema que va a representar a España en el concurso musical europeo.

Hernand quiso explicarle el significado de la palabra 'zorra' en España y el portugués cortó su intervención: "Sé muy bien lo que significa ser una zorra", reaccionó. "Se ha reivindicado y se ha reinterpretado un poco el término, ¿qué te parece?", insistió Inés. "No sé, la verdad. Es que Eurovisión... No sé. ¿Tienes algo más de otra cosa?", respondió, visiblemente incómodo, el artista.

Esta no es la primera vez que Inés Hernand ha tenido ciertos problemas por sus comentarios en la televisión pública. RTVE tuvo que retirar el programa especial de Gen Playz por el día LGTBI+ tras unas declaraciones de la presentadora: “Tengo que decir que los buenos siempre ganan. Aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales” clamó en directo.

Pocas horas después, la cuenta oficial en X del área de Comunicación y Participación de RTVE hizo pública la decisión de la retirada del especial debido a : “Una afirmación no contemplada en el guion de la productora podría afectar a su compromiso de neutralidad pese a tratarse de un programa de entretenimiento”, decía el comunicado.