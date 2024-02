Bertín Osborne rompe su silencio sobre el robo del carrito del bebé de Gabriela Guillén

Bertín Osborne ha optado por mantenerse en un perfil bajo tras la polémica entrevista en exclusiva ofrecida a la revista ¡Hola! en la que afirmaba que no tenía previsto ejercer como padre con el hijo de Gabriela Guillén. Así, son muy pocas las veces que se está dejando ver y han desaparecido de su repertorio sus frecuentes declaraciones a la prensa e incluso su habitual sonrisa. En su última aparición, con motivo de la celebración del 17 cumpleaños de su hijo Kike, el artista se mostró esquivo a su llegada a casa de Fabiola Martínez. Eso sí, esa misma tarde grabó y publicó un vídeo en el que hablaba sobre el robo del carrito de bebé a la madre de su supuesto hijo.

A la celebración, este miércoles, el cantante decidió entrar por el garaje para pasar lo más inadvertido posible. Pero la ocasión merecía la pena y no faltó a esta importante cita familiar, a la que también acudieron dos de sus hijas mayores, Alejandra y Eugenia. Ambas aparecieron muy sonrientes portando regalos para su hermano y, si bien no quisieron dar muchos detalles de la fiesta, Eugenia sí dijo que "él lo ha disfrutado muchísimo" rodeado de "primos, sobrinos, sus hermanos", incluido el abuelo materno, al que se vio entrando a la casa con un ramillete de globos. Quien no pudo acudir fue Claudia, que dio a luz a su segundo hijo hace poco más de una semana y que envió a su hermano una bonita felicitación a través de las redes sociales.

También la madre del homenajeado, Fabiola, dedicó a su hijo un emotivo mensaje para celebrar su 17 cumpleaños. "¡Feliz cumpleaños, Kike! 17 añazos. aprendiendo, llorando, creciendo y soñando. Te quiero", escribió en su cuenta de Instagram, en la que publicó un vídeo con algunos de los momentos más felices y divertidos de la vida del joven junto a su familia.

El robo del carrito del bebé de Gabriela Guillén

Aunque Bertín no quiso encontrarse con los reporteros, sí que contestó a las especulaciones sobre el robo del carrito del bebé a Gabriela Guillén, ya que se ha llegado a insinuar que podría ser una maniobra para determinar la filiación del pequeño mediante una prueba de ADN obtenida de esta manera ilícita.

"Me acabo de enterar ahora, a las siete de la tarde del miércoles de lo que le ha pasado a Gabriela en el coche, que le han roto el cristal y le han robado la silla del niño que estaba allí", comienza en el vídeo grabado en lo que parece un parking. "Y me han dicho también que hay un alienígena o dos que han dicho por ahí que si yo tengo algo que ver con eso por el tema del ADN. Vamos a ver, dejad de fumar esas cosas malas que estáis fumando, cambiad de camello, ¡cómo se pueden decir semejantes gilipolleces! ¿Estamos todos locos? Como dice mi amigo Carlos Herrera, ya no cabe ni un tonto más en este país", reprocha sarcástico.