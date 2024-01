Bertín Osborne no ejercerá de padre de su séptimo hijo recién nacido

En verano se confirmaba que Bertín Osborne iba a ser padre de su séptimo hijo a los 69 años. Un acontecimiento, que como el mismo relató, no fue "buscado, ni deseado". Pese a ello, el presentador confirmó que se haría cargo de su nuevo hijo junto a Marlises Gabriella Guillén. Al parecer ahora, tal y como ha revelado la revista 'Hola', Bertín Osborne no va a ejercer de padre de este nuevo hijo.

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anuncia el artista que ha confirmado que se realizará las pertinentes pruebas de paternidad.

Sobre la madre del bebé, dice que "es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella". Además, Osborne ha relatado que Gabriela ha rechazado" cualquier ayuda que él le ha ofrecido".

El cantante ha señalado en la revista 'Hola' que echa de menos la vida en pareja, aunque "con matices". "A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial".

El presentador y la modelo venezolana se conocieron en la grabación de un videoclip de rancheras del cantante en el año 2001 y cinco años después se casaron en Sevilla. En 2021 pusieron punto y final a su relación veinte años después de ese primer encuentro.