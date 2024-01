Los hombres que teletrabajan participan más en las tareas del hogar

El teletrabajo irrumpió con fuerza en el panorama laboral con la covid y a día de hoy sigue siendo una práctica muy extendida en las empresas. Cuando el virus se replegó, los ciudadanos se percataron de que esta modalidad les permitía conciliar mejor la vida laboral y personal, reducir los costes de comida y desplazamiento y atender mejor a su familia. Un estudio publicado por la Fundación 'la Caixa' pone en evidencia que el empleo remoto ayuda también a reducir la brecha de género. Así, el 30% de los hombres encuestados que teletrabajan dicen participar más que sus parejas en las tareas del hogar. Con todo, la proporción de mujeres que dice haber incrementado su participación en labores domésticas también secunda esta afirmación, con un porcentaje que se eleva al 51%.

El alivio que representa el teletrabajo con miras a la conciliación se aprecia más en los hombres que en las mujeres. Un 48% de las mujeres que teletrabajan aseguran aportar más que sus parejas en casa, frente al 49% de las que no tienen opción de trabajar desde casa, una brecha muy inferior a la que existe entre los varones.

La investigación, dirigida por Marta Curull y Laia Maynou, de la Universidad de Barcelona, Lídia Farré, del Instituto de Análisis Económico del CSIC y la Barcelona School of Economics, revela que la contribución de las mujeres a las tareas domésticas y el cuidado de los hijos es muy similar independientemente de si teletrabajan o no.

La distancia entre los resultados de los hombres con posibilidad de teletrabajar al menos un día a la semana y los que no respecto de su implicación doméstica es poco significativa en el caso de las mujeres, dado que su contribución es muy parecida, con independencia de si teletrabajan o no. Algo que tampoco acontece en las tareas de cuidado, en las que ellas tampoco se ven determinadas por el trabajo a distancia. El 48% de las que puede hacerlo dice aportar más que su pareja, frente al 47% que afirma lo mismo y que no teletrabaja. En los hombres, no obstante, sí que es ser factor importante para medir su aportación. Y es que solo uno de cada cuatro con esta posibilidad declara hacer más en casa en las actividades de los niños, mientras que seis de cada diez aseguran contribuir en una proporción similar.

Coste de tiempo

El bienestar derivado del teletrabajo y la percepción de que este permite compatibilizar la vida laboral con la personal es equiparable entre hombres y mujeres: el 88% de las mujeres y el 86% de los hombres están de acuerdo en que "mejora el equilibrio entre las responsabilidades familiares y personales". "La presencialidad en el puesto de trabajo está asociada a costes de tiempo y monetarios que pueden verse reducidos de manera sustancial cuando se opta por la opción de teletrabajar", apunta Farré.

El estudio advierte que hay trabajadores que están dispuestos a renunciar a una parte de su salario a cambio de no moverse de casa. No obstante, las conclusiones sugieren que la probabilidad de aceptar un trabajo peor remunerado con la opción de teletrabajar disminuye progresivamente a medida que aumenta la penalización salarial. Los resultados demuestran que cuando el recorte salarial es de más del 10%, la probabilidad de aceptar la oferta empieza a declinar. No es hasta que el recorte llega hasta el 35% de la remuneración cuando el número de personas que desistirían estas ofertas llega a ser de cuatro sobre diez.

Según el estudio, el trabajo en remoto está mucho más extendido entre los empleados con formación universitaria, dado que un 54% teletrabaja porque suelen ocupar puestos en sectores en los que el desempeño laboral en casa es posible. También es más frecuente entre quienes tienen hijos o viven en pareja. "Se trata de un perfil que suele tener ingresos más elevados y podría contar con espacios mejor adecuados en los que desarrollar sus funciones, lo que explicaría la predisposición a asumir una penalización salarial a cambio de poder trabajar", según el estudio.