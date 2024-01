Mario Alcalde, el primer torero que cuenta públicamente que no es heterosexual

Mario Alcalde es un torero distinto. Sus gustos están lejos de parecerse a los del resto de sus compañeros de profesión. Él mismo hablaba de estas diferencias en una entrevista concedida a El Mundo en la que afirmaba tener “unos pensamientos diferentes al resto de los toreros, tanto política como sexualmente”.

Hasta ahora, este torero de 31 años afincado en Madrid era desconocido para muchos, pero tras exponer abiertamente sus sentimientos, ha acaparado rápidamente todas las miradas. Se ha convertido en el primer torero que cuenta públicamente que no es heterosexual.

“Soy pansexual”, ha indicado en la entrevista. Es decir, que no restringe su sexualidad al género opuesto o al mismo, sino que se siente atraído por las personas independientemente de su sexo o género. Generalmente, estas personas se suelen enamorar de las cualidades o la personalidad. "Me siento muy identificado con la bandera LGTBI. Es que cada uno tiene sus gustos. Me enamoro del interior, no me importa el género", confiesa abiertamente Alcalde.

Es consciente, tal y como afirma en la entrevista, de que los toros no suelen ir con las personas homosexuales. "La verdad es que todos los gais son antitaurinos. Pero qué bonito es cuando confiesas quién eres y, después de conocerte, lo ven de manera diferente", explica. Por eso, le gustaría “fundar una peña taurina en un bar de Chueca”.

Mario Alcalde también ha hablado de los aficionados a los toros, quienes considera como personas “liberales”, aunque según él, “existe de todo”. “No a todo el mundo que va a los toros le gustan y hay gente que no va a la plaza y le gustan. Me da igual lo que piensen los demás. No vivo de nadie, para eso trabajo en el aeropuerto", bromea. En la entrevista también ha contado que trabaja en el aeropuerto y ayudando a su padre en un negocio familiar.