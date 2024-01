Fernando Colomo destaca que Itziar Ituño "no ha hecho nada ilegal" y ve "lamentable" imponer "cualquier tipo de censura"

El cineasta Fernando Colomo considera "lamentable" que se vuelva a instalar "cualquier tipo de censura" tras las repercusiones que ha provocado la presencia de la actriz vasca Itziar Ituño en una manifestación por los derechos de los presos de ETA el pasado sábado, tras lo que ha recordado que la intérprete "no ha hecho nada ilegal".

La participación de la intérprete de 'La casa de papel' o 'Intimidad' en la manifestación y la polémica que esto ha generado ha conllevado que BMW haya desvinculado su imagen de la actriz, mientras que Iberia ha retirado una entrevista con ella para uno de sus programas.

"Me parece lamentable que se vuelva a instaurar cualquier tipo de censura. No creo que haya hecho nada ilegal, simplemente ha dado su opinión, con la que se puede estar o no de acuerdo", ha criticado el realizador madrileño en una entrevista concedida a Europa Press.

No obstante, el director, guionista, productor y actor -que este jueves recibirá el Premio Puente de Toledo a su trayectoria durante la Gala de Inauguración de la 42 Semana de Cine Español de Carabanchel- ha reconocido que "este tipo de censura ha existido siempre" y ha llamado a "superar estas cosas".

Fernando Colomo (Madrid, 1946) ha enfatizado la "ilusión" que le genera el reconocimiento de la Semana de Carabanchel, un evento cinéfilo que ha conocido "casi desde que empezó hace 42 años", primero como espectador, pues vivía "cerca del cine de Paseo de Extremadura donde comenzó a celebrarse", y más tarde como cineasta.

El director de 'Al sur de Granada', 'Bajarse al moro' o 'La vida alegre', ha destacado el "entusiasmo por el cine español" que acompaña siempre a esta Semana. "Es un certamen al que he tenido siempre mucho cariño, con gente muy cinéfila, y además desde un barrio tan típico como Carabanchel", ha remarcado.

Una semana sustentada por personas "aficionadas al cine"

Precisamente, Colomo recalca la "mucha verdad" que acompaña a este festival, sustentado por personas "aficionadas al cine" frente a otros más sujetos "a los vaivenes políticos" que, fruto de ello, "aparecen y desaparecen".

De hecho, el realizador madrileño llega a señalar que de contar en toda España con el apoyo que le brinda Carabanchel, el cine nacional podría estar en números "al nivel del francés", donde se "aprecia más" lo propio. "Sería muy interesante querernos un poco más", asegura Colomo, quien relaciona el desapego hacia el cine autóctono con el propio "carácter español", que es "muy autocrítico" y con cierto "complejo de inferioridad".

Tras dirigir su primer corto a los 16 años y su primer largo, 'Tigres de papel' (1977), a los 31, Colomo atesora una trayectoria de décadas en el séptimo arte, desde la cual se dirige a los jóvenes realizadores para aconsejarles que se lancen a crear cine a pesar de las dificultades del sector.

"Mi consejo es que hagan películas. Hoy en día se pueden hacer hasta con los teléfonos, lo que permite agudizar mucho el ingenio y la capacidad de lucha", subraya el director de 'Qué hace una chica como tú en un sitio como este', cinta con la que se dio a conocer al gran público en 1978.

Aunque reconoce el papel de las escuelas de cine para formar a estos profesionales, subraya que por encima de todo "lo importante es que practiquen". "Hay muchos actores también deseando participar (...). El cine, en general, está deseoso de gente nueva que invente y que cuente nuevas historias", sentencia.

A sus 77 años, Fernando Colomo se prepara para rodar una nueva película en primavera, si bien admite que por "superstición", prefiere no entrar en detalles sobre la misma. Una nueva cita con la cámara que, pese a la importancia de su figura, no está exenta de dificultades para poner en marcha cada nuevo proyecto.

"Para los directores mayores hay menos ayuda"

"Para los directores que somos más mayores, y encima de Madrid, hay menos ayuda. Lo tenemos más difícil", lamenta, al tiempo que aboga por flexibilizar algunos criterios de "discriminación positiva" que permitan "volver a una igualdad plena" en la creación audiovisual y que no se pierdan otras miradas.

Colomo se ha felicitado por la irrupción de nuevas directoras y temáticas "que antes no se veían" gracias a estas ayudas, aunque sí sugiere que parte de esta función "ya estaría cumplida" y advierte de que "no se trata de sacar más directoras a base de decretos".

El director justifica la "abundancia" de narrativas femeninas, muchas veces vinculadas al regreso al medio rural de sus protagonistas, como una "reacción" ante un cine anterior "muy masculino" que copaba el espacio.

En vísperas de que se culmine la carrera de los Oscars, Fernando Colomo defiende el valor de dos cintas españoles que aspiran a hacerse con una estatuilla dorada, 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, y 'Robot Dreams', de Pablo Berger.

Precisamente sobre la cita de Bayona -producida por Netflix y disponible en esta plataforma pocas semanas después de su estreno en salas-, el realizador madrileño admite que le gustaría que estuviera "más tiempo en los cines", ya que se trata de una película "para ver en pantalla grande".