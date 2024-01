Acusan a 'The Grefg' de intentar desahuciar a una anciana en Andorra

El 'streamer' The Grefg vuelve a estar en el foco de los medios y precisamente no por algo bueno. Se le acusa en esta ocasión de intentar desahuciar a una anciana de 80 años de su casa por la rehabilitación que está realizando en un edificio que adquirió en 2020 en la localidad andorrana de Escaldas.

En el bloque de viviendas actualmente solo viviría esta señora, porque el resto ya abandonaron el lugar tras conocer las intenciones del ‘youtuber’. El anterior propietario fue avisando a los inquilinos que vendería el edificio y que debían dejar sus casas. No obstante, la mujer compró la vivienda en 2020 y a finales de ese mismo año comenzaron los problemas.

La vida cotidiana allí estos tres años ha sido casi inconcebible y más aún para una anciana. Ella misma asegura, tal y como informa el diario 'Altaveu', que llegó a denunciar a la policía amenazas tras encontrarse en una estancia de la vivienda la cabeza de una muñeca, culpando a los responsable de la sociedad Grefito, la propietaria del inmueble cuando lo compró. Denuncia también el frío que pasa, ya que el resto de inquilinos desalojaron sus viviendas y desmontaron todos los ventanales, por lo que las corrientes de aire son desde entonces incontrolables.

Desde Grefito no cuestionan sus propiedades pero piden pruebas, algo que resulta imposible ya que es la sucesora del inmueble, propiedad de su marido, y relata que en esos momentos no había contratos de papel.

Comunicado de The Grefg

El 'streamer' The Grefg no ha tardado en pronunciarse en redes sociales para dar su versión sobre lo ocurrido. “No administro ni gestiono personalmente la sociedad involucrada” ha relatado en un comunicado publicado en X, antiguo Twitter.

Al parecer, según The Grefg, la anciana no vive actualmente en ese edificio, sino que está “con uno de sus hijos en otra Parroquia de Andorra”. Algo que debía hacer obligatoriamente porque “se instó la correspondiente demanda judicial, en un procedimiento de arrendamiento, instando al desahucio”.

En el comunicado se informa de que una sociedad que pertenecía al 'youtuber' adquirió el inmueble a un propietario y este informó a su vez a todos los arrendatarios de que vendería el edificio para su renovación y arrendamiento, por lo que los inquilinos tenían que abandonar la casa. Entonces, todos los hicieron menos esta señora.

Al negarse, el tribunal en Primera Instancia acordó el desahucio de esta vecina, según The Grefg, y ella recurrió por lo que "se está tramitando ante el Tribunal competente". Además, The Grefg anuncia que “la sociedad propietaria no ha percibido desde hace más de tres años ningún alquiler de la señora”.