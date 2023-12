Casey Kramer, hija del director Stanley Kramer, fallece a los 67 años

La actriz estadounidense Casey Kramer, hija del reputado director de cine Stanley Kramer ('Judgment at Nuremberg', 1961), falleció a los 67 años.

La actriz que fue reconocida por papeles menores en series de televisión como 'Falcon Crest' o 'Criminal Minds', falleció en su casa de Chicago el 24 de diciembre, pero la noticia fue confirmada por su hermana Kat Kramer a medios especializados estadounidenses este martes.

No se detallaron las causas del deceso.

Nacida en Los Ángeles, California, en 1955, Kramer comenzó su carrera como actriz en la cinta de su padre 'The Runner Stumbles', protagonizada por Dick Van Dyke y Kathleen Quinlan.

Ese fue el inicio de una larga carrera como actriz también constituida por su participación en diversos cortometrajes como 'The Lone Star Letters' o 'Broken', y filmes como 'Behind The Candelabra', 'Boned', y más recientemente 'Mississippi Requiem', 'Darkness in Tenement 45' o 'A Rose For Emily'.

Aunque también mantuvo actuaciones en teatro, gran parte de su carrera estuvo centrada en programas televisivos al ser parte del elenco de series como 'General Hospital', 'The Young and the Restless', 'Southland', 'Baskets' y 'Transparent', por mencionar algunas.

Kramer era hija de Anne P. Kramer, el segundo matrimonio del director de cine que ganó fama por cintas como 'The Defiant Ones', 'On the Beach', o 'Inherit the Wind'.