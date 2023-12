Hallan muerto en su coche a Lee Sun Kyun, actor de la oscarizada película 'Parásitos'

El actor surcoreano Lee Sun Kyun, conocido por su papel en la película ganadora de varios Óscar 'Parásitos', ha aparecido sin vida este miércoles en un automóvil, semanas después de una investigación policial sobre supuesto consumo de drogas.

La Policía en un principio encontró a Lee en lo que creían que era un estado inconsciente en un vehículo en un parque en el centro de Seúl sobre las 10.30 horas (hora local), después de haber recibido una denuncia de que había escrito una nota de suicidio y que su coche había desaparecido, informa la agencia de noticias Yonhap.

El actor había pasado por varias rondas de interrogatorios policiales sobre sospechas de consumo de drogas, aunque él afirmó que le engañaron y que no sabía lo que estaba tomando. Dio negativo en distintas pruebas de laboratorio, pero la investigación tuvo una gran cobertura sensacionalista.

Este lunes Lee había presentado una solicitud para realizar una prueba de polígrafo a la Agencia de Policía Metropolitana de Incheon encargada de la investigación, alegando su inocencia de nuevo.

Lee, de 48 años, era un actor conocido en Corea del Sur nates del éxito mundial de 'Parásitos' (2019), la película de Bong Joon Ho que obtuvo cuatro galardones en los Óscar e hizo historia como mejor film en lengua extranjera ganadora del premio a mejor película. Saltó al estrellato en la serie de televisión 'Coffee Prince' (2007) y ganó popularidad con 'Behind The White Tower' (2007), 'Pasta' (2010) y 'My Mister' (2018).