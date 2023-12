La Navidad más solidaria de los pequeños de la Casa Real británica

Kate Middleton ha hecho viral la solidaridad mediante un vídeo junto a sus hijos, George, Louis y Charlotte, donde se les veía colaborando para la campaña solidaria Christmas Baby Banks, fundada por la princesa de Gales. La misma Middleton quería que sus hijos formaran parte de ello colaborando en una jornada de voluntariado creando bolsas con productos para personas con necesidades.

El vídeo muestra a Kate Middleton llegando al local conduciendo su propio coche acompañada de sus hijos, quienes mostraban una actitud muy resuelta, desenfadada y con energía para ayudar con las 1.600 bolsas de regalo que tenían que hacer.

Además, se ve una gran interacción de los tres pequeños con los voluntarios que estaban en el local. La encargada les animaba "¿estáis preparados, chicos?" antes de empezar con la tarea. Así, se les ve recorriendo las estanterías observando todo. Louis, el más pequeño, buscaba entre los peluches, mientras que Charlotte se centraba más en la ropa de bebé. Pero, George se mostraba mucho más serio en su tarea y concienciado con la causa tras las palabras de su madre "puedes ver lo gratificante que es este trabajo, sabiendo que estás ayudando a otros".

Kate ha resaltado el impacto que tiene este tipo de iniciativas en todas las familias que no tienen recursos: "Nuestras experiencias, relaciones y entorno durante la primera infancia sientan las bases que moldean el resto de nuestras vidas y la sociedad futura. Apoyar a los padres y cuidadores que mantienen a sus familias en circunstancias difíciles, puede tener un impacto transformador. Los bancos para bebés son lugares cálidos y afectuosos para que las familias accedan a equipos, productos, ropa y juguetes para ayudar a aliviar algunas de las tensiones que crean presiones significativas sobre las personas que cuidan a bebés y niños pequeños.", asegura.

Esta acción no es la única en la que la familia real va a participar estas navidades. Hace unos días, asistieron al tradicional concierto de Navidad en la abadía de Westminster, que en esta edición está dedicado a la campaña 'Shaping Us', que la princesa ha puesto en marcha con la Royal Foundation Centre for Early Childhood para concienciar sobre la importancia que tienen los primeros años de la infancia de un niño en su desarrollo mental.