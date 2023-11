¿Te gustaría conocer el interior de la polémica casa de Tamara Falcó?

Si algo ha aprendido Tamara Falcó a lo largo de su vida, siguiendo el gran ejemplo de su madre Isabel Preysler, es que todo se puede vender: un viaje a Lourdes, un nuevo programa de televisión, la presentación de una marca de ropa, una ruptura amorosa, una boda, un viaje de novios, o la inauguración de su nueva casa.

Normalmente, cuando una persona se muda a su nuevo hogar, suele invitar a sus amigos y conocidos a tomar un café o incluso a cenar, si la confianza es grande. Pero Tamara no sigue las normas de protocolo del común de los mortales y ella presenta su casa, como mejor lo sabe hacer, en una exclusiva en una exquisita revista de decoración que la saca en portada, cual diosa del interiorismo.

Un ático de 190 metros cuadrados, rodeado de enormes cristaleras y mucha vegetación "para que no la vean desde fuera", así como grandes terrazas y una piscina privada. Una luminosa vivienda que ha definido como "pequeñita", tal vez pensando en la casa donde ha vivido toda su vida, 'Vía Meona', nombre que recibe porque hay más baños que dormitorios.

Una casa bonita sobre plano

Tamara se compró la vivienda en el año 2020 sobre plano y resulta que cuando fue a ver el resultado, con su marido Íñigo Onieva, resultó que no le gustaba mucho. De hecho, en declaraciones en el programa donde colabora aseguró que "la casa es muy moderna, porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás, para mí, no es la mejor de todas".

Un comentario que revolvió los cimientos del estudio del arquitecto encargado del proyecto, el conocido y televisivo Joaquín Torres, que no dudó en cargar contra la marquesa: "No le gusta el ático, que lo venda. Polémica zanjada". Y no solo eso, también puso en duda algo de lo que Tamara presume una y otra vez, su gusto por lo bello. De hecho, Torres aseguró que "esta casa requiere de un criterio estético, y esta niña no lo tiene".

Tamara, siguiendo una vez más el ejemplo de su madre, quiso apaciguar la situación y frenar la ira de Torres, asegurando que la casa era preciosa, pero lo cierto es que en el vídeo, al hablar de la decoración de algunas de sus estancias, asegura que decorarla ha sido "una auténtica pesadilla'. Y aprovechando sus minutos de gloria televisiva, hace nada, ha dicho que en su comedor cabía "poca gente" porque es "pequeño". "No pudimos entrar a hacer las fotos porque no cabíamos", lamentaba.

Es lo que tiene tener un vestidor como una plaza de toros, porque, según sus propias palabras, lo necesita para trabajar. O tal vez sea que Tamara está acostumbrada a las medidas del hogar materno y todo le resulta pequeño, el salón, el baño, las terrazas y hasta la piscina privada.