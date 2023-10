Tamara Falcó y Joaquín Torres firman la 'paz' tras la polémica de su ático y el "bloqueo botánico"

Tamara Falcó hizo recientemente unas polémicas declaraciones sobre el ático al que pronto prevé mudarse con su marido, Íñigo Onieva, cerca de la madrileña Puerta de Hierro y de la casa de su madre, Isabel Preysler. Según dijo, era “muy bonita sobre plano”, pero que para ella, “no es la mejor de todas”. En concreto, se refería a la necesidad de proteger la privacidad de su nueva casa haciendo un "bloqueo botánico" (blindar la fachada exterior de su ático con unas plantas de tamaño XXL a salvo de miradas indiscretas).

Estas declaraciones dejaba entrever que no estaba del todo satisfecha con el ático que adquirió en el año 2020 en Puerta de Hierro y donde se instalará una vez concluida la reforma integral que ha hecho para dejarlo completamente a su gusto.

Las palabras de Tamara no gustaron al arquitecto de la vivienda, Joaquín Torres". "Que diga que es muy bonita sobre plano, para ella, no es la mejor... se descalifica a ella misma porque no ha sabido interpretar cómo era el plano. Y ¿se ha dado cuenta ahora?”. Según dijo el conocido como arquitecto de los famosos, "asumo que mis arquitecturas no gustan a toda la gente, pero quizás hay que tener unos conocimientos que esta niña no tiene. Es una auténtica estupidez”.

Tras este demoledor mensaje de Joaquín Torres, la marquesa aclaraba sus declaraciones publicando en redes sociales un mensaje en son de paz. Un 'perdón' tras el que Tamara y Joaquín han hablado para zanjar el asunto definitivamente. Así, la marquesa de Griñón aseguró que había sido malinterpretado su mensaje, que en realidad le encanta el piso y que está muy contenta de poder estrenarlo en unas semanas.

Así es el ático de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

El piso, adquirido en 2020 y situado a escasa distancia de la mansión de Isabel Preysler, tiene 170 metros cuadrados y está situado en un edificio luminoso con materiales de calidad excepcional. Dispone de terrazas privadas con piscina y jardines y zonas comunes y está rodeado de grandes cristaleras con un diseño de vanguardia.