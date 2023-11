Participa: Italia impone un 'control' a los móviles de los menores, ¿y España?

Los italianos menores de edad ya no podrán navegar libremente por internet desde sus teléfonos móviles en caso de que no cuenten con un control parental activado en sus dispositivos o hayan logrado burlarlo. Con la entrada en vigor este martes de una nueva normativa, los operadores de telefonía están obligados a bloquear el acceso desde las tarjetas SIM de usuarios que no hayan cumplido los 18 años a ocho categorías de páginas web consideradas inapropiadas.

Será así imposible entrar en sitios con contenido relacionado con la venta de armas, los juegos de azar y las apuestas, la pornografía, las sectas religiosas, la violencia y la instigación al suicidio, el odio y la intolerancia, o que promuevan la anorexia o el uso de drogas.

La Autoridad Garante de las Comunicaciones de Italia (conocida como Agcom) ha impuesto a los operadores que esta 'navegación segura' desde los teléfonos móviles de los menores de edad sea activada de manera gratuita y con un cierto sentido común, de manera que el bloqueo no afecte a las páginas web que hablan de las categorías prohibidas en un contexto informativo o de prevención.

El usuario no se topará de esta manera con el muro cuando, por ejemplo, pretenda consultar una página web en la que aparezca un desnudo artístico. "En la mayor parte de los casos, el bloqueo no se activa por un solo contenido, sino al nivel del dominio o subdominio web, según el perfil del sitio", aclara la Agcom en una nota, explicando que generalmente los operadores telefónicos categorizan las páginas web según las listas elaboradas por agentes independientes.

Agujeros

Este nuevo sistema con el que las autoridades italianas tratan de proteger a los menores de edad, bautizado popularmente como el 'control parental de Estado', tiene algunos agujeros. No impide que los usuarios puedan seguir teniendo contacto con contenidos inapropiados por medio de las redes sociales de internet, en las que son tan activos los jóvenes y adolescentes, o de la publicidad, en la que tan presentes están las casas de apuestas, por ejemplo.

Buena parte de los menores de 18 años, además, se librarán del bloqueo al utilizar tarjetas sim registradas a nombre de sus padres. Es la práctica habitual en Italia, donde las tarifas para los menores suelen tener precios y prestaciones poco competitivas, por lo que la mayoría de los progenitores optan por comprar un segundo número y un teléfono como si fueran para ellos. Se los regalan luego a sus hijos, confiando en alguna de las habituales aplicaciones de control parental.

En Italia la edad mínima para contar con una tarjeta SIM es de 8 años, aunque muchos operadores de telefonía exigen que el cliente haya cumplido al menos 15 para ponerle el contrato a su nombre. La normativa impulsada por la Agcom prevé que cuando cumplan 18, los usuarios podrán dar de baja este servicio poniéndose en contacto con su compañía. Se calcula que el 85% de los adolescentes italianos de entre 11 y 17 años usa todos los días un teléfono móvil inteligente, mientras que el 72% navega por Internet cotidianamente.