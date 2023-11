Un arquitecto confiesa los tres tipos de casa que nunca deberíamos comprar

Edu Saz es un arquitecto de España que trata en su canal de YouTube temas sobre inmuebles, inversiones, inmobiliarias, reformas, es decir, temas de vivienda que interesan a una gran parte de la población y vienen bien para estar un poco aconsejado. Y, sus videos han ayudado a mucha gente que está buscando un piso de segunda mano para comprar, pero no tiene mucha idea de por dónde empezar a buscar.

En uno de sus últimos tutoriales, este arquitecto ha lanzado una guía con los tres tipos de viviendas que desaconseja adquirir con la intención de realizar reformas, arrojando algo de luz sobre las decisiones importantes que se deben tomar.

Este video ya acumula 212.000 visualizaciones en apenas dos meses y en él va al grano: "estos son los tres tipos de vivienda que no recomiendo en absoluto a nadie comprar de segunda mano si lo que se plantea es reformar la vivienda", apunta el arquitecto. No es extraño que la gente se plantee comprar una vivienda de segunda mano para reformarla, tal y como apunta el joven arquitecto, debido a "la escasez de viviendas de obra nueva que se dan ahora mismo en el mercado y con los precios que tiene la poca vivienda de obra nueva que sale". Pero, en la medida de lo posible, deberían evitarse estos tres tipos de casa.

Así que, Edu Saz expresa en este video los consejos que da a sus clientes "a la hora de elegir o descartar ciertas viviendas de segunda mano", con ejemplos prácticos de la web inmobiliaria Idealista.

Viviendas que no aconseja comprar

La primera casa que no aconseja comprar son las que se accede por una esquina. "El primer tipo de vivienda de la que os quiero hablar son las viviendas en las que se accede por una esquina, especialmente si son viviendas bastante alargadas", comienza comentando Edu Saz. Pero, ¿cuál es el problema en estas viviendas? El arquitecto explica que la vivienda posee la pared medianera, "probablemente con otra vivienda o con otro edificio", por tanto, este tipo de casa solo tendrá ventanas en un lado.

No obstante, este no es el único problema de este tipo de viviendas para reformar, sino que además de acceder por una esquina, la casa tendrá un gran pasillo para llegar hasta el otro punto de la casa. "Para resolverlo, el comedor, baño o cocina lo moveríamos a la zona de entrada para tener solo un pasillo para las habitaciones". Sin embargo, si es una edificación antigua, con patios interiores, "sí que vamos a tener que colocar las habitaciones al inicio y, por tanto, necesitaremos un pasillo que nos lleve hasta el final de la vivienda, que es donde va a estar la zona de día (cocina, comedor, baños...)".

El segundo tipo de vivienda que el joven arquitecto no recomienda comprar son aquellas de dimensiones reducidas y con "un gran muro de carga en el centro". Esto es porque por culpa de este muro, si queremos hacer reformas, no vamos a poder modificar la distribución del piso, por lo que "siempre se va a tener que ver con esas dimensiones reducidas".

Por último, el tercer tipo es "las viviendas tipo tubo". Estas viviendas son las que tienen forma alargada y al acceder "nos encontramos entre dos medianeras o entre dos subdivisiones". El problema de estas viviendas, según Edu Saz, es que son pisos que se encuentran entre otros pisos o edificios, por lo que no tendremos ventanas en una parte de la vivienda, así que lo más probable es que la cocina de a un patio interior y el baño no tenga ventana.