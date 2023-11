Salón Inmobiliario Zaragoza: En busca de una vivienda asequible o aquella en la que no se dispare la factura de la luz

En un incesante goteo, pero sin aglomeraciones, han sido numerosos los visitantes que han aprovechado este sábado para “darse una vuelta” por la sede de la Caja Rural de Aragón, situada la en céntrica calle del Coso de la capital aragonesa, que desde ayer y hasta mañana alberga el VI Salón Inmobiliario Zaragoza.

“Hemos venido a ver si encontramos una casa que nos podamos permitir”, aseguraban Miriam y Roberto, mientras esperaban pacientes su turno en la fila que se ha formado frente a uno de las empresas expositoras. Esta pareja, que ronda la treintena, busca su primera vivienda, pero reconocía que la tarea no es fácil porque «está todo muy caro”. Les gustaría un inmueble con tres habitaciones y una buena terraza, aunque su prioridad, reconocen, “es el precio”, explicaban. Y aunque llevan un tiempo visitando inmobiliarias reconocen que este Salón, organizado por HERALDO y Aragón Media Lab, y en el que están presentes Grupo Lobe, Gestión Común, Grupo Plaza 14, Brial o C25, “es una buena oportunidad para recorrer en un solo día varias empresas y distintas ofertas”.

Entre los visitantes, José Ángel Martínez no buscaba su primera vivienda. Tiene una casa, pero no en la capital aragonesa, por lo que se ha acercado al salón inmobilirio para conocer las posibilidad de adquirir una segunda residencia, a ser posible en la zona centro de la ciudad. “No es fácil porque me gustaría que estuviera dotada con elementos actuales y en el centro no abundan”, señalaba Martínez, para referirse a viviendas con aerotermia, con elementos domóticos y un buen aislamiento. “Y a ser posible, con garaje”, matizaba, al tiempo que reconocía que en su visita al salón ha echado de menos vivienda de segunda mano o en cooperativa.

El Salón Inmobiliario también ha tentado a algunos curiosos, que se encontraban “paseando por la zona” y han decidido acercarse hasta la exposición para “cotillear como está ahora el mercado".

Y es que los perfiles de los visitantes “son muy variados”, coincidían en señalar Estela Salinas, de Grupo Plaza 14 y Trinidad Miguel de Grupo Lobe. “La mañana esta siendo muy animada y no paramos de atender a gente”, explicaba Salinas, que detallaba que “la mayoría de la gente son jóvenes que buscan su primera vivienda, pero también hay personas más mayores que buscan un cambio de zona para su última residencia”. Tres dormitorios y un gran salón son las preferencias de aquellos que se acercan a este expositor. “También dan mucha importancia a las zonas comunes”, matizaba Salinas.

La amplia oferta presentada por Lobe ha hecho que su expositor fuera uno de los más solicitados. “Hay mucho interés por las promociones de Arcosur y Rosales del Canal, pero también están preguntando mucho por las viviendas de la avenida de Cataluña”, afirmaba Trinidad Miguel, que asegura que son muchos los que quieren optar por una vivienda passivhaus, con gran eficiencia energética y que supone un enorme ahorro en la factura de la luz.

Si además de casa lo que se necesita es financiación para adquirirla, los visitantes pueden conocer en esta feria la oferta hipotecaria de Caja Rural de Aragón, que participa también con un expositor. Y aunque parezca extraño no es la subida del euríbor lo que preocupa a los que hasta allí se acercan. “En su mayoría son jóvenes que acceden a su primera vivienda y, por lo tanto, no han vivido el susto de las subidas de cuota”, explican desde la entidad, que asegura que cada vez son más los ciudadanos que prefiere un tipo fijo y, sobre todo, mixto.