Alejandro Sanz, declarado en rebeldía por impago de tres millones de euros

El Juzgado de Primera Instancia nº47 de Madrid ha declarado a Alejandro Sanz en rebeldía después de no poder notificarle la sentencia emitida por la Corte de Miami (Estados Unidos) por el impago de una deuda de tres millones de euros.

La deuda tiene su origen a la compra de dos inmuebles por valor de 6,4 millones de euros en la ciudad estadounidense para los que el artista recibió varios préstamos del Total Bank de Florida a través de diferentes sociedades. Al dejar de abonar esos créditos, en noviembre de 2019 comenzó el proceso de ejecución hipotecaria en el que la entidad bancaria reclamaba las propiedades

Actualmente, es la Justicia española la que está encargada de la ejecución de la sentencia y desde el juzgado han decretado "un proceso tortuoso" para hacer llegar a Alejandro Sanz la resolución. Según se especifica, Alkazul S.L., una de las sociedades vinculada al cantante, no ha respondido, lo que ha llevado a la declaración de rebeldía ya que podría considerarse una ardid para prolongar el proceso judicial. En este sentido, no se descarta que finalmente se confisquen bienes del artista para hacer frente a la deuda.

Uno de los inmuebles es una casa de estilo colonial edificada hace 90 años que cuenta con seis dormitorios, cinco cuartos de baño, un estudio de grabación, piscina climatizada y muelle privado.

Según estableció la Justicia estadounidense en 2020, la deuda inicial ascendía a 12 millones de dólares, lo que suponen 11,3 millones de euros. Para saldarla, se impuso la subasta de varias propiedades de Alejandro Sanz, aunque la entrada de un fondo de inversión facilitó su venta, si bien se hizo por un valor inferior al adeudo, con lo que el madrileño tiene todavía que compensar los tres millones de euros restantes.

El cantante no se ha pronunciado al respecto y continúa su gira de conciertos por América. Después de cerrar los once espectáculos en Estados Unidos pidiendo a sus seguidores que sean "buena gente" y disfruten de la vida tiene previstas otras cuatro actuaciones de México y dos más en España.