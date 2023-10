Nano, el 'tiktoker' viral por tener dos trabajos, se queda sin el coche que le regalaron

La vida de Nano ha dado un vuelco importante en las últimas semanas. Este joven de 22 años se hizo viral por contar abiertamente en Tik Tok su rutina laboral en sus dos empleos y su larga jornada laboral en Amazon y en Vips. "En Amazon tengo que estar a las 10.00 y pico, en la nave. Entonces, me levanto siempre a las 9.00. Me ducho, desayuno, voy a la nave, cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las 19.30 o 20.00, depende de la ruta -explicaba el joven-. Hay días que con rutas más largas o más cortas, que llevo más paquetes o menos…".

NanoJr -como es conocido en la red social- narraba que debía trabajar para poder mantener a su familia, y lo llevaba haciendo años, pero en sus últimas jornadas esta ajetreada rutina se vio afectada. “Ahora voy más apretado y cansado, porque se me ha roto el coche”. Un "problema" que rápidamente fue solucionado, en directo y en un programa de televisión. Mientras contaba su experiencia en plató, un empresario malagueño le quiso regalar un coche en el programa de Canal Sur 'Hoy en día' de Toñi Moreno. Nano agradeció profundamente este gesto y se mostró tremendamente ilusionado ya que así podría ahorrar tiempo en el transporte de un trabajo a otro.

Aunque la ilusión le ha durado poco. El mecánico Ángel Gaitán, famoso por sus vídeos en Tik Tok de coches, quiso dar la bienvenida en uno de ellos a Nano para poder revisar este coche que aparentemente tenía muy buena pinta. Un Audi, en muy buen estado y con solo 10.000 kilómetros de rodaje y lo mejor de todo, gratis. Pero no es oro todo lo que reluce.

En el vídeo juntos, que ya supera los 2,8 millones de visitas, el mecánico explica que el coche se encontraba en realidad en un estado “muy peligroso”. Ángel Gaitán muestra el vehículo delante de Nano y ahí se puede observar cómo cae a “chorros el aceite”, a lo que añadía, “te estás quedando sin motor, la persona decía que te daban un coche perfectamente revisado”. Está claro que eso no era así, por eso sentenció que “si te acaban de revisar el coche, este señor que te lo ha regalado tiene que poner inmediatamente una denuncia a quien lo ha revisado”.