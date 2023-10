Esta es la nota de un niño de primaria que ha dejado a su profesora sin palabras

Aunque los primeros meses de la 'vuelta al cole' siempre traen ilusión, sollozos y algunos imprevistos, también regalan muchas otras anécdotas que nos alegran las semanas. Como la nota de un niño de primaria a su profesora, una de lo más sincera, que pronto se ha viralizado en las redes sociales de España y ha dejado sin palabras a la maestra en cuestión. La razón de tal éxito es que el mensaje es divertido y, además, muy inclusivo para el aula. Un niño llamado Iker es el protagonista de esta historia que se ha viralizado en TikTok bajo el título: "Iker, soy tu fan número uno", subido por la usuaria @soyzoraidaleon de la red social.

El ya famoso Iker escribió a su maestra una nota muy sincera y sin maldad: "Querida profe: yo hablo con todos. Cambiarme de sitio no funcionará". Un mensaje rápido y conciso, que acompañó con la ilustración de un muñeco hecho a bolígrafo que se encuentra guiñando el ojo, un toque de humor en su declaración textual. Esta picaresca pronto se ha convertido en un fenómeno viral y el video de la nota ha acumulado ya más de 66.000 reproducciones y 'me gustas'.

No solo de reproducciones y 'me gustas' se ha viralizado esta nota, sino que los comentarios de los usuarios han apoyado la simpatía de Iker y enseguida han quedado prendados de ella. De hecho, muchas personas han compartido sus experiencias como @mariellisrodruiguez13, quien ha escrito: "Esa era mi hermana y cuando no le hacían caso decía yo hablo conmigo misma". O el caso de otros usuarios que han explicado que cuando le sentaban con el profesor, hasta este acababa hablando con él.

Lo común a todos los comentarios es que la mayoría de ellos han reconocido la simpatía de Iker y lo bonito de la inclusión en el aula de este niño al hablar con todos los niños por igual. Incluso, esta publicación ha servido a los padres para compartir historias de sus hijos: "A mi hijo lo pusieron con una niña que le caía mal y terminaron haciéndose amigos".