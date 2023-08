Difunden fotos de Laura Escanes desnuda creadas con inteligencia artificial

Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos personales. La exmujer de Risto Mejide no oculta su felicidad junto a su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna, que hace unas semanas subió a la 'influencer' al escenario durante uno de sus conciertos para dedicarle la canción que escribió para ella, 'Todo contigo'. Un emotivo momento que se viralizó ya que el sevillano no es muy dado a realizar este tipo de declaraciones de amor públicas. Una situación idílica que se ha visto empañada por la circulación de unas imágenes comprometidas de la joven. Imágenes que son falsas porque han sido creadas con inteligencia artificial.

Ha sido la propia Escanes la que ha dado a conocer este hecho, denunciándolo en redes sociales. «Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA -inteligencia artificial-. Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre: el cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan».

Algunos usuarios se han burlado del malestar de la joven, a los que ha respondido con rotundidad: «Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos».

Rosalía también lo sufrió

Una terrible coyuntura por la que han tenido que pasar otras mujeres famosas, como la cantante Rosalía. «Es violencia y da asco», fue la contundente reacción de la catalana después de que un cantante de reguetón sevillano llamado JC Reyes generase con inteligencia artificial una foto de Rosalía enseñando el pecho.

«Ir a buscar 'clout' faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de más, lo que da es pena», respondió la cantante de 'Motomami' en un mensaje compartido en las redes sociales. Al andaluz le llovieron las críticas, aunque también los seguidores. Lejos de pedir perdón, aprovechó ese momento para contraatacar. «A las mujeres estas que me estáis poniendo 'qué haces', 'qué asco das'. A la chavala solo se le ve el escote. Respetad, eh. Es photoshop. Photoshoped», dijo.

Pese a pedir a los que le ponían verde que «rayasen» con el tema, el reggetonero optó por borrar la polémica foto para evitar posibles consecuencias legales. Está por ver ahora si finalmente Rosalía opta por denunciarle en los tribunales.