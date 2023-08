¿Qué es una manga marina?

Una manga marina es un torbellino de viento que se desenvuelve sobre una gran superficie de agua como un lago o el mar. Por lo que se puede decir que es un tornado sobre el agua, y es que sus características son bastante parecidas al terrestre. Pueden llegar hasta la orilla, causando desperfectos en lugares como zonas de playa o puertos, aunque lo normal es que cuando este fenómeno alcance la tierra se desvanezca al poco tiempo.

Este fenómeno suele darse en España en Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares o las Islas Canarias. Es decir, la costa mediterránea es la más propensa a que se manifiesten las mangas marinas y, concretamente, en otoño, pues en ese momento las aguas están a una temperatura más alta y las borrascas típicas de la época empiezan a hacer acto de presencia.

Este fenómeno se desarrolla en cinco fases, como revelaron los estudios realizados por Golden en los Cayos de Florida y recogidos en Tiempo.com. Las cinco fases son las siguientes: la mancha oscura, la espiral, el anillo de espuma, la madurez y la disipación

"Las trombas marinas se clasifican en varios tipos al igual que los tornados, siendo habitual distinguirlas entre las no supercélulares y las supercelulares o mesociclónicas. El primer tipo es el más común y suele estar asociado a tormentas convencionales como sucede con los tornados no mesociclónicos (landspouts), sin embargo, existe una única diferencia importante con respecto a los tornados terrestres: la superficie del océano no tiene obstáculos y su temperatura superficial constante facilita convección y la estabilidad de la circulación de estos torbellinos", explican desde tiempo.com.

Los casos asociados a fuertes tormentas, especifican desde la página web, sí pueden alcanzar velocidades mayores, de entre 180 y 250 km/h y causar graves daños si se adentran en tierra firme.