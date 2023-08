Rocío Carrasco pierde el juicio por la manutención de su hijo David

Rocío Carrasco ha sufrido un revés judicial en el caso por impago de pensión a su hijo David. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid a indemnizar a su hijo y a pagar una multa de cinco euros diarios durante seis meses, con un total de 900 euros.

Según la sentencia, debe abonar a David un total de 66 mensualidades pendientes, 13.200 euros más los intereses, que corresponden a los cinco años en los que no cumplió la obligación de la manutención del joven que, a pesar de ser mayor de edad, sigue considerándose dependiente de sus progenitores. En este sentido, la resolución judicial también recoge que se mantiene la patria potestad prorrogada ya que "no tiene independencia ni autonomía propia".

Rocío Carrasco fundamentó su defensa en el embargo que la Agencia Tributaria tenía trabado sobre todos sus bienes, lo que ha no ha evitado la condena, si bien, se le ha impuesto la pena más baja para un delito de este tipo ya que el Código Penal contempla multas de entre 6 y 24 meses y hasta un año de prisión. Cabe destacar que fue el propio David Flores quien subrayó que solo estaba interesado en percibir el dinero que su madre tenía pendiente, por lo que retiró la petición de un año de cárcel. Sobre esta resolución cabe todavía recurso, si bien Rocío Carrasco no se ha pronunciado al respecto ni ha hecho ninguna valoración sobre el contenido de la sentencia.

Sin su hermana

Durante el proceso, David Flores también retiró la solicitud de que su hermana Rocío se presentara como testigo. Una comparecencia que había despertado una tremenda expectación y que libró a la joven de parte de la presión que ha venido viviendo durante los últimos años, desde que su madre decidió contar la versión de su historia en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', desmintiendo lo que se conocía hasta ese momento sobre cómo había sido la vida y la relación familiar entre Rocío Carrasco, su exmarido y sus hijos.

En todo caso, Rocío Flores confirmó en el canal de Youtube 'Derechos al corazón', de Jesús Manuel Ruiz, que no tenía pensado declarar en su contra. "Mi postura siempre ha sido súper clara: pese al daño que me ha hecho y a haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar contra mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy".

Este varapalo judicial se suma al que recibió a principios de julio cuando el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid comunicaba a Rocío Carrasco la desestimación de su demanda contra Olga Moreno en la que le pedía 150.000 euros por los daños derivados de la entrevista que la sevillana ofreció en 2019 en el programa 'Sálvame Deluxe'.