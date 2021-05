Rocío Carrasco: "La condena de mi hija solo me produce sufrimiento. Es una prueba de lo que hizo y de por qué lo hizo"

"No es que tu hijo te dé una paliza, que ya es, que es antinatura. Es que ha ido y me ha puesto una denuncia y le ha dicho a su padre 'papá, ya está hecho' para meterme en la cárcel". Con estas palabras, visiblemente rota al pronuciarlas, Rocío Carrasco explicaba en el programa de ayer la que es a día de hoy la razón más importante que le impide reconciliarse con su hija: la estrecha relación que esta sigue manteniendo con su padre.

En el noveno episodio de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco aborda los hechos acontecidos entre julio de 2012 y junio de 2014, sobre todo los relacionados con la evolución de la complicada relación con Rocío Flores y su exmarido, Antonio David, en medio de duros procesos judiciales.

"A mí la condena de mi hija solo me produce sufrimiento porque es una prueba de lo que hizo y de por qué lo hizo", contaba Carrasco en el transcurso de este episodio 9, titulado 'Algo se derrumbó dentro de mí'.

Rocío Carrasco: "Yo estaba enterrada en vida" #RocíoVerdad9 pic.twitter.com/Dp1v3g2cl7 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 5, 2021

La agresión sufrida por parte de su hija Rocío Flores y los motivos por los que decidió dejar de ver a su hija, a la que tenía "pánico", así cómo los duros momentos de la denuncia que interpusieron Antonio David y su hija contra ella, rompieron a Rociíto: "Me duele que mi hija sea capaz de verme en la cárcel".

Para retomar la relación con su hija, Carrasco habló también de la que sería una "condición" indispensable para un futuro acercamiento que, no obstante, confesó ver complicado en estos momentos. "No puedo mantener, muy a mi pesar, relación con alguien que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel", dijo dejando una puerta abierta a una futura reconciliación. "Hay algo que se podrá recomponer, pero partiendo de la base de que esa persona no esté ni en la vida de ella ni en la mía", sentenció.