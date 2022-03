Rocío Carrasco, al banquillo por no pagar la pensión a su hijo David Flores

La guerra judicial entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco no cesa. Ambos se han denunciado mutuamente y tienen abiertas causas en las que se reclaman penas de prisión. La última novedad, la apertura de juicio que llevará a la hija de Rocío Jurado a sentarse en el banquillo por el impago de la pensión para su hijo, David Flores, quien actúa como acusación particular. La Fiscalía pide para ella 18 meses de multa a 20 euros diarios, además de los 8.000 euros correspondientes a las 40 mensualidades pendientes. Por su parte, David Flores solicita un año de cárcel y 15.000 euros de multa. Además, la jueza ha impuesto una fianza de 6.000 euros.

Un nuevo varapalo para Rocío Carrasco que considera que todo es una maniobra orquestada por su exmarido, Antonio David Flores, parapetado tras su hijo para volver a atacarla con lo que más le duele.

El malagueño contestaba a la docuserie 'Rocío, contar la vedad para seguir viva' y a su fulminante despido denunciando a la madre de sus hijos por impago de la manutención de 200 euros mensuales a David desde el año 2018. Al ser ya mayor de edad, el joven era requerido para ratificar la continuidad de la demanda, algo que hizo en mayo del año pasado por videoconferencia desde Málaga, sumándose como perjudicado.

El procedimiento llevará a Rocío Carrasco a reencontrarse con su hijo después de años sin verse. Él se marchó de casa en junio de 2016, cuando se fue de vacaciones con su padre y no volvió en septiembre como le correspondía. En diciembre de ese año cumplió los 18 y se quedó definitivamente en Málaga junto a su padre y su hermana, Rocío Flores, que siempre se ha mostrado muy protectora con él.

Esta no es la primera vez que la expareja se enfrenta en los tribunales por la manutención de los hijos ya que Antonio David estuvo años sin abonar los casi 560 euros mensuales que le correspondían lo que le acarreó una sentencia que le obligaba a pagar 60.000 euros. Un pago que nunca se hizo realidad ya que el ex guardia civil se declaró insolvente. En ese punto, la hija de Rocío Jurado dio un paso más y lo denunció por insolvencia punible y estafa procesal por haber cobrado facturas a través de terceros. La Fiscalía pide tres años de cárcel y la acusación particular, cuatro.

La situación parece seguir encallada y poco o nada mejora para sus protagonistas. Mientras Antonio David ha visto cómo se le han cerrado las puertas de la televisión, donde llevaba años como colaborador habitual, Rocío no ha sido capaz de mejorar su imagen tanto como cabría esperar dados los números de audiencia que tuvo su docuserie.

Una consultoría de imagen ha analizado la figura de Carrasco para la revista 'Semana'. El resultado sigue siendo un suspenso, aunque mejorando la nota, del 3,4 al 4. Al parecer, el enfrentamiento que mantiene con gran parte de su familia y el posicionamiento de algunos políticos a su favor habrían jugado en su contra.