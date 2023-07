La Universidad de Harvard ofrece gratis la carrera universitaria que nadie conoce para estudiar desde casa

Estudiar una carrera universitaria es uno de los propósitos formativos más populares en España y supone una meta para muchas personas. Aunque los jóvenes son los que más se enfrentan a este reto una vez terminan sus estudios de bachillerato o similares, cada vez son más las personas mayores e, incluso sin estudios previos que buscan acceder a estos cursos superiores.

Claro que, elegir qué titulación universitaria estudiar no resulta sencillo y no son pocos los procesos por los que hay que pasar hasta tenerlo claro. Para empezar, hay que tener en cuenta los gustos personales de cada estudiante y, después, las capacidades y las notas de corte que se necesitan para entrar en algunos estudios. También es importante sopesar la situación económica personal, ya que la matrícula tiene un coste, y la localización de la formación, ya que no todas las universidades disponen de todos los grados ni todas las carreras están disponibles en todas las comunidades.

Así, quienes quieren optar a un título universitario siempre buscan el mejor centro posible para cursar sus estudios, lo que significa analizar el ranking de universidades de mayor prestigio, aunque eso signifique estudiar fuera de casa. A pesar de que cinco universidades españolas se sitúan entre las 200 mejores del mundo, la Universidad de Harvard sigue siendo la más prestigiosa, situándose a la cabeza de esta lista por vigésimo año con los resultados de 2022. Por ello, este centro universitario ubicado en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, es uno de los más famosos a los que muchos sueñan con acceder. Ahora, esta universidad ofrece la posibilidad de estudiar una carrera que casi nadie conoce de forma ‘online’... ¡y totalmente gratis!

¿Cuál es la carrera universitaria que Harvard ofrece gratis?

Con esta nueva posibilidad, la universidad estadounidense de Harvard evita los posibles problemas económicos y logísticos que muchos estudiantes tienen a la hora de realizar su carrera universitaria en el extranjero lo que, si bien supone una gran oportunidad de aprendizaje y madurez, requiere un mayor presupuesto.

Claro que, Harvard ha puesto sobre la mesa una oferta que merece la pena analizar, sobre todo para quienes siguen teniendo inquietudes formativas. Así, la universidad más prestigiosa del mundo plantea varios cursos y carreras que todo el mundo puede estudiar de forma gratuita. Lo único que habría que abonar es la certificación que acredita la finalización exitosa de los estudios o, lo que es lo mismo, el diploma que todas las carreras universitarias ofrecen a los alumnos que la terminan. Los estudios disponibles en esta modalidad son muchos, aunque destacan ‘Fundamentos de Neurociencias’, ‘Justicia’, ‘Anatomía humana’ y ‘Leyes contractuales’.

Pero, sin duda, la tecnología es otro de los ámbitos en los que Harvard ha querido abrir esta oferta gratuita y de fácil acceso para muchos. Así, también están disponibles especialidades como ‘Introducción a la ciencia de la computación’, ‘Introducción a Inteligencia Artificial con Phython’ o ‘Introducción al desarrollo de videojuegos’.

De hecho, actualmente son más de 130 opciones de carreras y cursos los que están disponibles bajo este método en el que solo hay que pagar la certificación y a las que se puede acceder desde casa. No es la primera vez que Harvard pone a disposición de todo el mundo estudios universitarios superiores con este formato, puesto que ya lleva más de 2.500 ofertas, con más de 34 millones de personas inscritas en ellos.

Cómo inscribirse en las carreras gratuitas de Harvard

Visto lo fácil que resultaría estudiar una carrera en Harvard, se puede llegar a pensar que el proceso de inscripción no es sencillo. Y nada más lejos de la realidad. Para poder realizar estos cursos y estudios superiores en la universidad más prestigiosa del mundo, basta con un mero trámite sencillo de cumplimentar. Para ello, hay que entrar en la página web del centro ubicado en Massachusetts y consultar las opciones tras ingresar en Harvard edX.

Una vez hemos entrado, escogemos el curso, especialización o carrera universitaria que más se ajusta a lo que estamos buscando y seguimos las instrucciones que aparecen en pantalla. Con todo ello, podremos cursar algunas de las carreras más desconocidas en la mejor universidad del mundo.