A la universidad con más de 40 años y sin bachillerato: "Lo ves difícil, pero vas aprobando y no quieres dejar de estudiar"

El primer día de clase sus compañeros de 1º del grado de Enfermería en la Universidad de Zaragoza la confundieron con una profesora. A ella le chocó porque es una estudiante más, pero reconoce que por edad podría serlo: ellos tienen 18 años y ella, 45.

Gloria Gómez es una de las alumnas que ha accedido este curso académico a una carrera sin tener bachillerato y acreditando su experiencia laboral (es técnico en cuidados auxiliares de enfermería y actualmente trabaja en el servicio de Quirófanos del Hospital Miguel Servet). Una vía de entrada con la que cuenta el campus público aragonés para mayores de 40 años (y también otras universidades de España) y que incluye el nuevo documento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), recientemente presentado por el ministro de Universidades, Joan Subirats.

En concreto, el artículo 28 (derecho de acceso) del título VII 'El estudiantado en el Sistema Universitario' de la nueva norma establece que con el fin de facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales, el Gobierno -previo informe del Consejo de Universidades- establecerá reglamentariamente las condiciones y regulará los procedimientos "para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general". En cuanto a la letra pequeña de cómo se deberá acreditar dicha experiencia y si hay algún límite de edad, fuentes del Ministerio de Universidades señalan que estos aspectos tendrán que ser desarrollados a partir de la aprobación de la LOSU "y de acuerdo con la autonomía tanto de las comunidades autónomas como de las diferentes universidades".

En la Universidad de Zaragoza los interesados (mayores de 40 años) deben superar dos fases de evaluación: una de valoración de la experiencia laboral o profesional y justificada mediante la documentación aportada con la solicitud y otra, una entrevista personal con el tribunal (en cada centro universitario se constituye uno) destinada a verificar la adecuación e idoneidad de esa experiencia respecto de la enseñanza solicitada. Y para realizar la entrevista es necesario superar previamente la fase de valoración.

Gloria Gómez recuerda que se quedó la primera en la selección y valora que Unizar ofrezca esta puerta de acceso. "Hay gente como yo que a lo mejor en su momento no hemos tenido la oportunidad o las ganas o madurez para poder hacer unos estudios universitarios. Con la experiencia de trabajo que te van dando los años y si quieres lograr otra meta en tu vida laboral, está muy bien que te puedan ofrecer este tipo de acceso", comenta. En su caso, se decantó por una FP de auxiliar de enfermería porque la carrera de Enfermería la veía entonces de mayor responsabilidad.

Pasados los años y con sus hijas ya mayores, dice que era el momento de empezar el grado para que le dé tiempo a ejercer como enfermera. Su intención es sacarlo en seis años (se ha matriculado en 5 de las 7 asignaturas de Primero) para poder disfrutar también de la familia. "Es una carrera de fondo; lo que no quiero tampoco es frustrarme. De auxiliar estoy muy a gusto, pero siempre me ha picado el gusanillo de estudiar algo más y tener esa experiencia de cursar una carrera universitaria", afirma.

Así que ahora, entre hospital, campus e hincar codos, está ocupada el 100% de su tiempo. "Al principio lo ves muy difícil, pero cada vez vas aprobando y ya no quieres parar de estudiar. Te va enganchando", apunta Gloria, que también advierte que sus compañeros tienen otro nivel académico. "Llevan un rodaje que yo no he tenido; no he cursado Bachillerato. Tienen un conocimiento más alto de matemáticas, idiomas u ordenador. Entras a una clase de anatomía y toman apuntes con los portátiles. Escuchas cómo teclean y tú vas con los apuntes y el bolígrafo, como antiguamente" cuenta. No obstante, pese a esas diferencias de partida, esta universitaria zaragozana dice haber aprendido mucho en este curso y, hasta ahora, ha superado con éxito todos los exámenes. "Estoy muy contenta. Cuando termine el grado podré trabajar de enfermera donde me ofrezcan en el mismo hospital", concluye.

Otras vías de acceso sin bachillerato en Unizar

Por otro lado, tal y como recuerdan desde la Universidad de Zaragoza, existen otros tres accesos sin título de bachiller: con grado medio más grado superior de Formación Profesional, mayores de 25 años y mayores de 45 años. Además, está la vía de bachillerato más grado superior de FP.

Personas de más de 25 años. Pueden acceder a las enseñanzas oficiales de grado mediante la superación de una prueba. Se estructura en dos fases, una general y otra específica. La primera tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los aspirantes para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita; y la segunda, valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los aspirantes para cursar "con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las cinco ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de grado".

Por otro lado, quienes superen la prueba para mayores de 25 años en otra universidad podrán solicitar admisión a enseñanzas oficiales de grado en la Universidad de Zaragoza, pero a efectos de ingreso serán preferentes los estudiantes que la hayan superado en el campus aragonés. Y no es posible realizar la prueba de acceso para los mayores de 25 y la de mayores de 45 años en un mismo curso académico.