Giancarlo Guizzardi: "Chat GPT inventa lo que no sabe de manera muy convincente"

Giancarlo Guizzardi nació en Vitória (Brasil), en 1975 y actualmente es catedrático de Ciencias de la Computación en la Universidad de Twente, en los Países Bajos, y también profesor invitado de Ciencias de la Computación en la Universidad de Estocolmo, en Suecia.

Ha venido a Zaragoza como ponente del International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE), organizado por la Universidad San Jorge y Fundación Ibercaja.

¿Había estado anteriormente en Aragón?Esta es mi primera vez y ya me he enamorado de Zaragoza. Visito España con frecuencia, ya que tengo colaboraciones sólidas en Valencia, Alicante y Barcelona. España es uno de los lugares de Europa donde me siento más como en casa.



¿Qué le trae a Zaragoza?Estoy aquí para dar dos charlas y participar en un panel en el congreso CAiSE, la conferencia más importante del mundo en el campo de la ingeniería de sistemas de información. Se trata de un foro altamente selectivo en términos de excelencia científica: académicos y estudiantes de todo el mundo consideran que participar en CAiSE es un privilegio.



¿Qué perfiles tienen los más de 300 congresistas de todo el mundo que se reúnen en esta cita?La mayoría de los participantes son científicos que trabajan en el ámbito técnico de la ingeniería de sistemas de información. Se trata de un campo altamente interdisciplinar, que combina la investigación en informática con otros campos como las matemáticas, ciencias de la gestión, sociología, psicología o filosofía.

​El congreso también atrae a participantes provenientes de empresas y organizaciones que buscan llevar la investigación más vanguardista a la práctica. Por último, es encomiable la presencia de numerosos estudiantes en la conferencia, ya que representan a la próxima generación de esta comunidad.

"Los ingenieros de sistemas de información son menos visibles cuando tienen éxito en su trabajo, ya que normalmente pensamos en cómo funcionan las cosas únicamente cuando fallan"

A pesar de lo presente que está el 'software' en nuestras vidas, ¿es muy desconocido el trabajo de los ingenieros de sistemas? ¿Son un poco invisibles?Los ingenieros de sistemas de información son profesionales que traducen valores y códigos humanos a código de 'software'. Algunos de ellos construyen nuevas aplicaciones de 'software', otros trabajan en la integración de aplicaciones ya existentes, y otros desarrollan los lenguajes, metodologías y teorías de 'software' que se utilizan para construir las aplicaciones. De algún modo, son menos visibles cuando tienen éxito en su trabajo, ya que normalmente pensamos en cómo funcionan las cosas únicamente cuando fallan. A modo de ejemplo, normalmente no pensamos en el trabajo de los ingenieros que hacen funcionar la red eléctrica nacional, ¿verdad? Si tenemos electricidad en nuestro hogar, es gracias al complejo trabajo técnico que realizan muchas personas de forma coordinada. El hecho de que no pensemos mucho en ellos significa que son tan buenos en lo que hacen que se vuelven invisibles para nosotros.

En los últimos años, hemos experimentado una aceleración de lo que se llama transformación digital: un proceso en el cual muchos aspectos esenciales de nuestras vidas (como el trabajo, el aprendizaje, la atención médica e incluso las relaciones) se están digitalizando. La digitalización trae consigo varios desafíos y riesgos, y por ello el trabajo de los ingenieros de sistemas de información se vuelve cada vez más fundamental. Espero que estemos a la altura del desafío y nos volvamos cada vez más invisibles en este sentido.

"El valor de cualquier tecnología radica en su contribución a los objetivos humanos. Además, la tecnología siempre está integrada en contextos humanos (sociales, culturales, legales)"

En el congreso hablará de sistemas ciber-humanos. ¿Cómo está evolucionando la interacción entre humanos y 'software'?El valor de cualquier tecnología radica en su contribución a los objetivos humanos. Además, la tecnología siempre está integrada en contextos humanos (sociales, culturales, legales). Por lo tanto, la tecnología siempre debe ser diseñada para complementar las habilidades de los seres humanos a la hora de resolver problemas que son de interés para la humanidad. En otras palabras, la tecnología debe ser entendida como un componente de los sistemas ciber-humanos, sistemas en los que los seres humanos, las instituciones y la tecnología cooperan para alcanzar los objetivos de la humanidad.

"No podemos diseñar los componentes tecnológicos de los sistemas ciber-humanos sin realizar un trabajo serio de integración de la informática con áreas como la filosofía, la psicología, la sociología, la economía o el derecho"

¿Un deseo en esta interacción ciber-humanos?Más o menos al mismo tiempo en que se acuñó el término 'Inteligencia Artificial' (IA) – en los años 50 y 60 –, se propuso otro término interesante: Amplificación de la Inteligencia (AI). Mientras que la IA se centra en construir máquinas inteligentes, la AI se centra en construir tecnología que amplifique/aumente la inteligencia humana. Mi deseo es que el papel de la tecnología en los sistemas ciber-humanos se enfoque más en la AI que en la IA.

​Por todas las razones que he mencionado anteriormente, no podemos diseñar los componentes tecnológicos de los sistemas ciber-humanos sin realizar un trabajo serio de integración de la informática con áreas como la filosofía, la psicología, la sociología, la economía o el derecho. Hay demasiados problemas en estas áreas que están fuera de los conocimientos de los informáticos tradicionales. En muchas ocasiones, la solución a estos problemas se encuentra en la filosofía. Sin embargo, los filósofos no suelen tener la competencia para traducir las soluciones en términos de artefactos computacionales concretos. La ingeniería de sistemas de información se convierte por tanto en una disciplina inherentemente interdisciplinar, es decir, en un área que combina y establece conexiones entre disciplinas. Mi deseo es que se convierta en una disciplina verdaderamente transdisciplinar, es decir, en un área en la que los límites entre ciertos aspectos de la informática y las ciencias sociales se disuelvan para formar nuevas áreas de estudio e investigación.

¿Se enseña ética en las escuelas de ingeniería informática? ¿Qué papel desempeña la ética en este campo?La ética es fundamental para muchas áreas de la informática. Tomemos como ejemplo un automóvil autónomo que tiene que decidir qué hacer en una situación en la que la única forma de evitar atropellar a un grupo de personas es poner en peligro a sus propios pasajeros. Esto, claramente, no es un problema de naturaleza ingenieril y no sabría cómo abordarlo sin acudir a la filosofía. Por otro lado, traducir consideraciones y requisitos éticos a la práctica de la ingeniería de sistemas no es un problema que pueda ser resuelto únicamente por la filosofía. Por ello, la ética se está estudiando cada vez más en las escuelas de ingeniería, pero no tanto como se debería y rara vez de formas que permitan su aplicación sistemática a la práctica de la ingeniería.

Ahora, con la inteligencia artificial, parece que tenemos que aprender a hablar con las máquinas para obtener de ellas lo que nos interesa. ¿Algún consejo?Los avances que hemos tenido en inteligencia artificial en los últimos años se centran mucho en encontrar patrones y correlaciones en grandes cantidades de datos. Esto es increíblemente útil para resolver muchos problemas, pero debemos ver estos sistemas como herramientas avanzadas. Ni más ni menos.

​Estos sistemas son extremadamente limitados a la hora de ir más allá de los datos con los que fueron entrenados. Tomemos Chat GPT como ejemplo. Si bien es impresionante en la generación y mejora de texto escrito, también comete muchos errores tontos. Por ejemplo, inventa cosas que no existen. Cuando se le hace una pregunta, a menudo genera un texto que es 80-90% correcto, pero el problema es que, a menos que ya tengas ciertos conocimientos previos sobre el contexto del texto, es muy difícil identificar ese 10-20% que es completamente incorrecto desde el punto de vista factual. Esto se debe a que ChatGPT inventa cosas que no sabe de manera muy convincente. Volviendo a mi punto anterior, si usamos este sistema como copiloto, como una herramienta, puede ser de gran ayuda, pero debemos ser plenamente conscientes de sus limitaciones para evitar atribuirle una competencia que simplemente no tiene.

"No creo que la IA represente una amenaza existencial para nosotros, pero lo que sí me preocupa es la combinación de herramientas muy poderosas con nuestra ignorancia como sociedad sobre las limitaciones de estas herramientas"

¿Qué espera de la inteligencia artificial? ¿Va a cambiar el mundo?La inteligencia artificial es una amplia colección de técnicas muy diferentes que se han desarrollado en los últimos 70 años. Muchos sistemas, desarrollados con diferentes técnicas, ya se han integrado exitosamente en nuestras vidas, volviéndose invisibles para nosotros.

​Las formas en las que se asignan las puertas de embarque en los aeropuertos, se filtran los correos electrónicos no deseados, se enruta la información en internet, o se protegen nuestras tarjetas de crédito contra fraudes… Todo ello utiliza inteligencia artificial. Nuestro mundo moderno simplemente dejaría de funcionar sin la IA. En ese sentido, la IA ya ha cambiado el mundo varias veces y seguirá haciéndolo. ¿Creo que la IA representa una amenaza existencial para nosotros? Desde luego, no en el sentido tradicional de las películas de ciencia ficción como 'Terminator' o '2001: Una odisea en el espacio'; estamos muy lejos de crear una superinteligencia. Ahora bien, lo que sí me preocupa es la combinación de herramientas muy poderosas pero extremadamente limitadas, con nuestra ignorancia como sociedad sobre las limitaciones de estas herramientas.

¿Qué le llevó a dedicarse a este campo de la tecnología?Me sentí atraído por ella debido a mi interés por las matemáticas y el pensamiento abstracto, pero me enamoré de ella cuando me di cuenta de que la informática conecta de muchas formas interesantes con otras áreas del conocimiento tan diversas como la filosofía, la psicología, la economía, el derecho, etc.

"El avance continuo de la digitalización debe ir acompañado de mejoras en áreas como la ciberseguridad, la ética informática o la informática legal. Estos son tiempos muy emocionantes y la informática jugará un papel cada vez más importante en la sociedad"

En España faltan profesionales, ¿por qué estudiar ingeniería informática hoy? La digitalización continuará avanzando. Imagina cómo habría sido la pandemia de covid sin ordenadores o conectividad. No estoy hablando solamente de poder seguir trabajando y mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Si no hubiéramos tenido la infraestructura de datos, algoritmos y comunicación que hemos estado desarrollando durante décadas, no habríamos podido producir tan rápidamente varias vacunas alternativas para un virus con el que no nos habíamos encontrado antes. Sin embargo, el avance continuo de la digitalización debe ir acompañado de mejoras en áreas como la ciberseguridad, la ética informática o la informática legal. Estos son tiempos muy emocionantes y la informática jugará un papel cada vez más importante en la sociedad. Además, la informática es una profesión muy internacional. De hecho, es difícil pensar en otra profesión que sea tan móvil en ese sentido, que permita construir una carrera internacional desde cualquier país o sin abandonar tu ciudad. A lo largo de mi carrera, la informática me ha permitido trabajar en muchos países. Por lo tanto, si tuviera que aconsejar a los jóvenes en sus elecciones profesionales, les diría que consideren seriamente esta carrera. España cuenta con excelentes profesores de informática y programas universitarios.

"Creo que no hay nada que estimule la imaginación y la concentración tan intensamente como la lectura y, en particular, la lectura de ficción. La ficción es, en cierto sentido, el metaverso original que se ejecuta en esta increíble 'computadora' llamada cerebro humano"

Es profesor invitado de Ciencias de la Computación en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Allí, regresan los libros de texto a las escuelas y dejan las pantallas, ¿qué opina?Los libros y los ordenadores no son mutuamente excluyentes en el proceso educativo. Por supuesto, debemos hacer todo lo posible para aumentar la lectura de libros. Tengo un gran respeto por la palabra escrita. Creo que no hay nada que estimule la imaginación y la concentración tan intensamente como la lectura y, en particular, la lectura de ficción. La ficción es, en cierto sentido, el metaverso original que se ejecuta en esta increíble 'computadora' llamada cerebro humano. De hecho, creo que incluso hay evidencia de que existen beneficios asociados a leer libros físicos debido a la experiencia multisensorial que brindan (tocar las páginas, oler el libro, etc.).

​Sin embargo, también existen sistemas de 'software' educativo muy interesantes que ofrecen experiencias de aprendizaje que no se pueden replicar sin tecnología digital, especialmente a gran escala. Estos van desde 'software' de aprendizaje de idiomas que permite obtener retroalimentación inmediata y detallada de una comunidad de hablantes nativos, hasta simulaciones educativas sofisticadas y sistemas de tutoría personalizados que utilizan tecnología de inteligencia artificial.

​Ciertamente, estoy de acuerdo con la idea de que la tecnología digital no es buena únicamente por existir, depende del uso que hagamos de ella. Esto no solamente es cierto en la educación. Creo que el problema clave aquí es el que hemos estado comentando todo este tiempo: la tecnología solo puede justificarse (y, por lo tanto, solo debe diseñarse) en la medida en que contribuya a los valores y objetivos de la humanidad.

